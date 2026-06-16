Alonso empuja al Chelsea hacia la estrella del Real Madrid

El mercado de fichajes no para: pocos días después de que el Real Madrid anunciara el fichaje de Marc Cucurella, el Chelsea sigue de cerca al lateral español Álvaro Carreras, quien podría dejar la capital española este verano.

Según el periodista británico Simon Phillips, confirmado por el diario «AS», Carreras está en la lista de candidatos para reforzar el lateral izquierdo del Chelsea.

Por ahora la operación está en fase exploratoria, pues el club londinense valora su viabilidad y disponibilidad en el mercado.

Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea, impulsa la idea de ficharlo pues lo conoce de su etapa en el Real Madrid. Además, cree que se adaptará rápido a la Premier League, pues ya jugó con el Manchester United Sub-23 y, cedido, con el Preston North End en la League One.

De momento, el jugador aún no ha recibido aclaraciones oficiales del Real Madrid sobre su futuro, aunque el club no lo descarta del mercado.

Mourinho lo ve como rival de Cucurella, mientras Fran García permanece como otra opción.

Este verano saldrá uno de los tres laterales izquierdos del Real Madrid para recuperar el equilibrio financiero tras un gasto elevado.

El Chelsea, que ya fichó al lateral brasileño Dener por 10 millones de euros y al portugués Giovanni Cuenda por 51 millones, podría hacerle hueco para darle un nuevo comienzo tras una primera temporada inestable en el Santiago Bernabéu.