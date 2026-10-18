El partido entre el FC Twente y el FC Utrecht se suspendió temporalmente tras 63 minutos de juego. Los problemas comenzaron en el Grolsch Veste después del 1-2 de Ángel Alarcón.

El español marcó con una gran jugada su segundo gol para los visitantes y lo celebró efusivamente frente a la hinchada más ferviente del Twente.

Como consecuencia, varios vasos acabaron en el campo. Lindhout decidió entonces detener el partido de inmediato. Ambos equipos abandonaron el terreno de juego y se dirigieron hacia el túnel de vestuarios, aunque no sin incidentes.

Wout Weghorst, en particular, se mostró muy alterado. El delantero considera que Álarcon provocó con varios gestos que los aficionados del Twente lanzaran sus vasos al campo.

Finalmente, Lindhout decidió que no era necesario que todos los jugadores entraran en los vestuarios. Esperaron unos minutos junto al campo antes de que el partido se reanudara. A falta de 25 minutos, el Utrecht gana por 1-2.

ESPN