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imago-sport-1085316104.jpgANP
Rian Rosendaal
Traducido por

Alineación probable del PSV: ¿qué hará Bosz con Pepi?

PSV Eindhoven vs Brujas
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El PSV reanuda este miércoles la fase de grupos de la Champions League ante el Club Brujas y Voetbalzone prevé que Peter Bosz mantenga en gran medida el equipo que goleó 7-0 al Willem II el sábado. El partido en el Philips Stadion comenzará a las 21:00 y podrá verse en directo por Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar estará bajo palos ante el conjunto belga. Sergiño Dest ocupará la banda derecha, mientras que Filip Kostic sustituirá a Yarek Gasiorowski como lateral izquierdo. Lutsharel Geertruida y Armando Obispo formarán la pareja de centrales del PSV.

Mauro Júnior deberá aportar control en el centro del campo. Kodai Sano se ha vuelto prácticamente imprescindible en esa línea, y Guus Til será el jugador más adelantado del conjunto de Eindhoven en la medular.

En ataque, Ivan Perisic será el encargado de suministrar balones desde la derecha, mientras que Ruben van Bommel ocupará la banda izquierda. Sven Mijnans será la referencia del PSV en la línea ofensiva. Ricardo Pepi entró desde el banquillo y marcó el sábado ante el Willem II, pero volverá a ser suplente frente al Brujas.

El PSV no tuvo, por tanto, ningún problema el sábado ante un Willem II en horas bajas. El Club Brujas ganó 2-4 en casa del Zulte-Waregem y lidera la Jupiler Pro League. Tras el choque en Eindhoven, le espera el domingo un duelo de altura contra el Anderlecht.

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04 nov 2026

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Posible alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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