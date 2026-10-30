Jeremiah St. Juste será baja por una lesión de tobillo este sábado para el Feyenoord, que se enfrentará al Fortuna Sittard. Giovanni van Bronckhorst dio la noticia el viernes en rueda de prensa. El partido en De Kuip comenzará a las 16:30 y se podrá ver en directo por ESPN 3.

«Sé con certeza que Jerry no estará mañana. Esperamos tenerlo listo para la próxima semana. Por tanto, no entrará en la convocatoria», aclaró el entrenador del Feyenoord el viernes ante los medios en Rotterdam-Zuid.

Shaqueel van Persie y Reiss Nelson ya entrenan con el grupo y avanzan en su regreso al Feyenoord. «Espero que ambos vuelvan la próxima semana. Aún tenemos que esperar para saber si será contra el Inter o contra el sc Heerenveen». Gijs Smal estuvo enfermo esta semana, añadió Van Bronckhorst al parte médico.

Tjark Ernst estará bajo palos contra el Fortuna. Givairo Read ocupará el flanco derecho, con Javi López, que tuvo una buena actuación tras entrar desde el banquillo ante el PSV, como lateral izquierdo. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol serán los centrales del conjunto de Róterdam.

Nombres conocidos en el centro del campo del Feyenoord. Charles Vanhoutte y Oussama Targhalline se encargarán de las labores defensivas, mientras que Gjivai Zechiël tendrá libertad para buscar la portería del Fortuna.

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Tampoco habrá sorpresas en el ataque del equipo local. Anis Hadj Moussa (derecha) y Luciano Valente (izquierda) ocuparán las bandas contra los de Limburgo. Nacho Ferri será la referencia ofensiva del líder de la Vriendenloterij Eredivisie.

Posible alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.