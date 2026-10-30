Jeremiah St. Juste se perderá por una lesión de tobillo el partido del sábado en el que el Feyenoord se enfrentará al Fortuna Sittard. Giovanni van Bronckhorst dio la noticia el viernes en rueda de prensa. El encuentro en De Kuip comenzará a las 16:30 y podrá verse en directo por ESPN 3.

«Estoy seguro de que Jerry no estará mañana. Esperamos tenerlo listo para la semana que viene. Así que no estará en la convocatoria», aclaró el entrenador del Feyenoord el viernes en una comparecencia ante la prensa en Rotterdam-Zuid.

Shaqueel van Persie y Reiss Nelson ya han vuelto a entrenarse con el equipo y avanzan en su recuperación en el Feyenoord. «Espero que los dos vuelvan la semana que viene. Aún tenemos que esperar para ver si será contra el Inter o contra el SC Heerenveen». Van Bronckhorst añadió al parte médico que Gijs Smal estuvo enfermo esta semana.

Tjark Ernst estará bajo palos ante el Fortuna. Givairo Read ocupará el costado derecho, con Javi López, que rindió bien tras entrar desde el banquillo contra el PSV, como lateral izquierdo. Tsuyoshi Watanabe y Mika Mármol serán los centrales del conjunto de Róterdam.

Nombres conocidos en el centro del campo del Feyenoord. Charles Vanhoutte y Oussama Targhalline se encargarán de las labores defensivas, mientras que Gjivai Zechiël tendrá libertad para buscar la portería del Fortuna.

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Tampoco habrá sorpresas en el ataque del equipo local. Anis Hadj Moussa (derecha) y Luciano Valente (izquierda) ocuparán las bandas ante el conjunto de Limburgo. Nacho Ferri será el delantero centro del líder de la Vriendenloterij Eredivisie.

Probable alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.