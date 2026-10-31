El Ajax recibe este sábado al AZ en un duelo estelar de la Vriendenloterij Eredivisie. Míchel Sánchez apostará por una alineación fuerte para el conjunto de Ámsterdam, según pronostica Voetbalzone. El partido comienza a las 21:00 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Daley Blind entró poco antes del final contra el Sparta Rotterdam y está disponible para enfrentarse al AZ, aunque el veterano no será titular. Tampoco lo será Steven Berghuis, que ya está recuperado. Caio Henrique, Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Simon Adingra y Oliver Edvardsen no están disponibles.

Marc ter Stegen estará bajo palos, con Lucas Rosa como lateral derecho. Aaron Bouwman regresa al centro de la defensa y Youri Baas pasa del lateral izquierdo al eje de la zaga. Owen Wijndal comenzará en la banda izquierda.

No habrá sorpresas en el centro del campo del Ajax. Jorthy Mokio y Sofyan Amrabat deberán aportar equilibrio y control. Julian Brandt será el nexo entre el centro del campo y la línea de ataque del equipo local.

El capitán Davy Klaassen volverá a jugar como extremo derecho, en detrimento de Viktor Tsyhankov. Tolu Arokodare y Abdellah Ouazane completarán la delantera del equipo de Míchel contra el AZ.

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El Ajax ganó confianza con una trabajada victoria por 1-2 ante el Sparta. El AZ, por su parte, busca resarcirse después de perder la semana pasada por 0-2 en casa ante el FC Twente, que golpeó con contundencia en los minutos finales.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Klaassen, Arokodare, Ouazane.