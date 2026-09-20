Alineación del PSV: Mijnans pierde su puesto en el once pese a su hat-trick

El PSV afronta este domingo la complicada tarea de vencer al FC Twente en De Grolsch Veste. Peter Bosz mantiene en gran medida la formación que la semana pasada ganó por 4-1 al Sparta Rotterdam, pero no tiene sitio para Sven Mijnans, que firmó un hat-trick ante el club del Kasteel.

Matej Kovar no estuvo bien en el 0-1 del Sparta, pero para Bosz eso no es motivo para dejar fuera al portero. Tampoco hay cambios en la defensa del PSV: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Mauro Júnior serán titulares.

Paul Wanner y Kodai Sano, goleadores ante el PSV, deberán aportar el control en el centro del campo contra el Twente. Guus Til es la pieza más adelantada en la medular del conjunto visitante de Eindhoven.

Bosz rotó mucho ante el Sparta y dio a Sven Mijnans una oportunidad en la punta del ataque. El centrocampista de origen respondió de inmediato con un hat-trick.

Aun así, Mijnans vuelve a dejar su sitio a Ricardo Pepi. Ivan Perisic (derecha) y Ruben van Bommel (izquierda) también regresan al ataque del PSV.

Alineación del FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Weidmann Taha; Thorvaldsen, Weghorst, Ørjasaeter.

Alineación del PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.