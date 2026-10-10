Alineación del Ajax contra el NEC: segunda titularidad para Sofyan Amrabat, Davy Klaassen no está presente

El Ajax reanuda este sábado la VriendenLoterij Eredivisie en casa contra el NEC. El técnico Míchel Sánchez tiene los problemas de lesiones necesarios y, por tanto, debe hacer cambios, como se desprende de la alineación. El duelo en Ámsterdam comienza a las 21:00 horas.

Míchel no puede contar por lesión con Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis y Kasper Dolberg. Simon Adingra y Yves Bissouma pueden debutar este sábado, según indicó el técnico español en una comparecencia ante la prensa. Aaron Bouwman vuelve a estar en forma tras una lesión.

Marc ter Stegen estará bajo palos contra el NEC. Lucas Rosa (derecha) y Owen Wijndal (izquierda) serán los laterales. Thilo Kehrer y Youri Baas forman el centro de la defensa del equipo de Ámsterdam.

En el centro del campo no estará Davy Klaassen: empieza en el banquillo. Míchel opta por poner de inicio a Jorthy Mokio, Sofyan Amrabat y Julian Brandt en la reanudación de la Eredivisie.

Sin Berghuis, por tanto, Viktor Tsygankov recibe una oportunidad en el extremo derecho. Oscar Gloukh actuará desde la izquierda, con Tolu Arokodare, que arranca como delantero más adelantado del equipo local.

Próximos partidos AJX Eredivisie 15:00 NEC

El Ajax debe ganar para mantener el contacto con los equipos de cabeza. Además, es deseable un buen ensayo general con vistas al encuentro del jueves ante el Hajduk Split en la Conference League.

Alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Gloukh.

Alineación del NEC: por confirmar