Ali Maher comienza su misión con la selección de Egipto con nuevas decisiones

Ali Maher, nuevo director técnico de la selección de Egipto, empezó a trazar las líneas de su proyecto técnico con los Faraones tras desvelar la composición de su cuerpo técnico, que trabajará con él durante la próxima etapa, en un primer paso de cara a los compromisos pendientes, encabezados por la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Ali Maher anunció este domingo la composición de su cuerpo técnico, después de la decisión de la Federación Egipcia de Fútbol, ayer sábado, de poner fin a la misión de Hossam Hassan al frente de la dirección técnica de la selección y encomendar a Maher asumir la responsabilidad como su sucesor, tras la reunión de la junta directiva de la federación para debatir los últimos acontecimientos.

El cuerpo técnico de Ali Maher incluye a Mohamed Abdel Karim en el puesto de entrenador general, Bassem Ali como entrenador asistente y Mostafa Fathi como entrenador de porteros. Además, Mahmoud Selim y Abdel Rahman El Zoghby se encargan de la tarea de analistas de rendimiento, mientras que Diego Giacchino y Wael Raafat supervisan la planificación de las cargas físicas.

La selección de Egipto se prepara para disputar dos encuentros ante Malaui, en el marco de las jornadas tercera y cuarta de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, ya que la concentración de los Faraones comienza el próximo 9 de noviembre en el centro de las selecciones nacionales.

Está previsto que el estadio Internacional de El Cairo acoja el partido de ida el 13 de noviembre, mientras que el enfrentamiento entre ambas selecciones se renovará el 17 del mismo mes en el estadio Internacional de Bingu, en Malaui, dentro de las jornadas de la cuarta fecha.

La selección egipcia se encuentra en el grupo segundo de la clasificación, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui. Los Faraones lideran la tabla de clasificación con 4 puntos, superando por diferencia de goles a Angola, que ocupa el segundo puesto, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos y Sudán del Sur cierra la clasificación sin puntos.

La selección de Egipto había iniciado su recorrido en la clasificación con un empate sin goles ante Angola en casa, antes de recuperar la senda de las victorias con un amplio triunfo sobre Sudán del Sur a domicilio por cinco goles a cero.