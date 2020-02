Alerta Morata: Lo que se pierde el Atleti sin el ‘9’

El conjunto rojiblanco está muy pendiente de la evolución de su delantero, quien no sabe si puede jugar ante el Liverpool

El no para de tener malas noticias en cuanto a las lesiones se refiere. Si hace unos días, se confirmaba la baja de Joao Felix, ahora se ha confirmado la ausencia de Álvaro Morata.

El '9' colchonero se tuvo que retirar con molestias del derbi ante el , y ahora, los servicios médicos del club anunciaron que padece una lesión muscular en la pierna derecha y eso pone en seria duda el encuentro ante el .



Es una baja más que sensible para el cuadro colchonero, que vuelve a afrontar un nuevo encuentro, ante el Granada, en cuadro, con muy pocos efectivos, y lo que es peor, con escasas alternativas en la delantera.



Solamente queda como delantero centro Saponjic, casi inédito con Simeone, mientras que Correa, que no es delantero puro, puede ser otra de las grandes soluciones para Simeone de cara a los siguientes compromisos.



Esto supone una gran pérdida para los de Simeone, ya que Morata estaba siendo hasta el momento el hombre referencia en la punta de ataque. 10 goles en 26 partidos ha anotado el madrileño esta temporada en las 3 competiciones que ha disputado (Liga, Champions y Supercopa de ).



Morata se ha convertido, con el paso de los encuentros, en imprescindible para Simeone. Su juego de espaldas es vital para bajar el balón, y su altura (1'87 m) era una de las grandes virtudes para que el conjunto colchonero, en medio de una temporada escasa de dianas, tenga como estrella al ex Del Real Madrid.



Su rápida adaptación al equipo desde el pasado año ha hecho que se convierta, a pesar de su pasado madridista, en uno de los jugadores más valorados por la siempre exigente afición del Atlético, que sobre todas las cosas, valora el esfuerzo y dejarlo todo por la camiseta del equipo del Wanda Metropolitano.



Algo que Morata siempre hace. Y es por esto que el conjunto de la capital de España está con las espadas en alto, porque no se sabe si llegará al partido de ida de los octavos de final de la máxima competición continental, ante el , el peor rival en este momento de la temporada, tanto para unos como para otros.

Todavía no está descartado, y hay optimismo con que pueda llegar a tan decisivo encuentro, ya que Morata, sin ninguna duda, es la gran estrella del Atlético en ataque esta temporada.

