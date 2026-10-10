El Bayern de Múnich empató ante su anfitrión el Augsburgo (2-2) en el derbi de Baviera, este sábado, en la quinta jornada de la Bundesliga, en el estadio "WWK Arena", en un partido que comenzó con un golpe temprano por un error del portero Manuel Neuer.

El Augsburgo entró con fuerza al encuentro y se adelantó tras solo 8 segundos del pitido inicial, cuando Neuer falló al controlar un balón que le devolvió Luis Díaz, llegando a Rúben Vargas, quien marcó a puerta vacía el gol más rápido en la historia de la Bundesliga.

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Al inicio de la segunda parte, el árbitro anuló un gol del Bayern por fuera de juego, antes de que el marroquí Ismael Saibari lograra el empate en el minuto 55, aprovechando un pase de Harry Kane, para disparar desde dentro del área con precisión a la red de los locales.

Pero el Augsburgo volvió a adelantarse en el minuto 64, cuando Neuer detuvo un disparo de Kelvin Yeboah, que remató Rodrigo Ribeiro a la red.

Y en el minuto 80, el suplente Nathaniel Brown logró el empate para el Bayern, después de recibir un centro raso de Kane, tras un intercambio de balón con Aleksandar Pavlović, y disparar con su pierna izquierda desde corta distancia.

La segunda parte vivió la anulación de 4 goles en total a los visitantes por fuera de juego, además de que desperdiciaron varias ocasiones claras, entre ellas un disparo de Gnabry que se estrelló en el poste.

Con este empate, el Bayern elevó su cuenta a 11 puntos, para permanecer en el segundo puesto a dos puntos del líder, el Borussia Dortmund, que a su vez había empatado con el Werder Bremen (2-2) la tarde de ayer viernes. El equipo del entrenador Vincent Kompany necesitaba la victoria para arrebatar el liderato gracias a la diferencia de goles.

Por su parte, el Augsburgo elevó su cuenta a 8 puntos, en el quinto puesto de la clasificación de la Bundesliga.



