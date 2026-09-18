Cesc Fàbregas, entrenador del Como, advirtió que su equipo necesita ofrecer una "actuación perfecta" ante el Frosinone, subrayando que el Como no compite por el título de la Serie A junto a la Roma y el Inter, y citando una célebre frase del portugués José Mourinho: "Pertenezco a la categoría de entrenadores que aún no han ganado ningún título".

Las declaraciones del joven técnico llegan antes del esperado enfrentamiento entre ambos equipos el domingo en el estadio "Benito Stirpe", donde el Como ha escalado los peldaños del fútbol italiano a la velocidad de un cohete, irrumpiendo desde la lucha en la segunda categoría hasta la participación en la Liga de Campeones en apenas tres años, algo que ha dejado a los medios de comunicación y a los rivales desconcertados sobre el techo de las ambiciones del club.

Sobre el esperado partido de máxima expectación entre la Roma y el Inter y si ve al Como como parte de la carrera por el título, Fàbregas explicó durante la rueda de prensa que ofreció hoy viernes, según recogió el sitio "Football Italia": "En mi opinión, son los dos equipos más fuertes de Italia. Veré el partido porque adoro el fútbol y confío en que será un enfrentamiento entretenido, y no porque sean rivales directos nuestros por los primeros puestos".

En respuesta a la comparación de su proyecto en el Como con lo que construyó Johan Cruyff con el Barcelona, Fàbregas dijo: "Estoy muy lejos de Cruyff y de muchos otros. José Mourinho dijo anteriormente que hay entrenadores que han ganado títulos y otros que han conseguido cero títulos, y a mí me corresponde la segunda descripción. Lo más importante es el proyecto del Como y no Cesc Fàbregas; yo doy todo lo que tengo a este club, y el factor tiempo es la base para cualquier entrenador. Este equipo ha evolucionado mucho durante los dos últimos años, y si este grupo continúa durante varios años lograremos algo grande; en cambio, cambiar cada seis meses complica las cosas".

Sobre el enfrentamiento ante el Frosinone, recién regresado a la Serie A y que ha conseguido dos victorias y un empate en sus últimos tres partidos, Fàbregas advirtió: "Este será uno de los cinco partidos más difíciles que disputará el equipo esta temporada; el Frosinone atraviesa un momento estupendo, y cuando los ves observas a 11 amigos que luchan los unos por los otros, y juegan con valentía y con ímpetu ofensivo. Necesitamos ofrecer una actuación perfecta para detener el peligro del equipo de Massimiliano Alvini, que posee fluidez y un espíritu positivo que lo convierten en una amenaza para cualquier rival".

En cuanto a la disponibilidad, el Como afronta el partido con la plantilla completa por primera vez esta temporada con la recuperación de Jayden Addai y su regreso al banquillo tras la operación en el tendón de Aquiles, lo que sitúa a Fàbregas ante la disyuntiva de la portería entre el veterano Jean Butez y el recién llegado Robert Sánchez, cedido por el Chelsea.

Fàbregas comentó sobre esta disyuntiva diciendo: "Sánchez llegó de un gran club y está acostumbrado a las presiones y a cosechar títulos, y no esperábamos que se uniera a nosotros. Pero dar descanso a los jugadores es algo importante, incluso para los porteros; el partido pasado fue el primero en el que Butez no comienza como titular desde hace un año y medio. Fue una experiencia y una prueba, y trataremos cada partido por separado para ver qué sucede".

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