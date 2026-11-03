La estrella del Barcelona reveló su sueño de ganar el Balón de Oro con la camiseta del club catalán, asegurando que fichar por uno de los gigantes de Europa le da al jugador una mayor oportunidad de competir por los premios individuales, citando como ejemplo la experiencia que vivió su compañero en la selección de Inglaterra, Harry Kane.

El extremo inglés Anthony Gordon dijo, en declaraciones recogidas por el sitio Tribuna, que la trayectoria de Kane con el Tottenham fue excepcional a nivel de la Premier League, pero que no alcanzó el mismo estatus mundial que ocupa actualmente, debido a la ausencia de títulos en las vitrinas del club londinense.

Y añadió: "Creo que es algo parecido a lo que pasó con Harry Kane. Pasó mucho tiempo en el Tottenham e hizo una trayectoria increíble en la Premier League, pero como el Tottenham no ganó ningún título, quizás eso no le ayudó a alcanzar ese alto estatus que ocupa ahora".

Y continuó: "Creo que su fichaje por el Bayern de Múnich lo puso en otro nivel, porque pudo sumar títulos a su carrera".

Kane: del Tottenham a la cima de la gloria individual

Gordon citó lo que logró Kane tras su fichaje por el Bayern de Múnich, un paso que le dio la oportunidad de competir de forma regular por los grandes títulos y de aparecer en las rondas avanzadas de la Liga de Campeones, antes de coronar su carrera con la conquista del Balón de Oro de 2026.

La coronación del delantero inglés puso fin a una larga espera, pues se convirtió en el primer jugador inglés en llevarse el premio desde Michael Owen en 2001, después de lograr convertir sus destacados números goleadores en logros colectivos e individuales al más alto nivel.

El Barcelona, el camino de Gordon hacia el Balón de Oro

Gordon considera que jugar en el Barcelona le da la oportunidad de seguir los pasos de Kane, compitiendo por los mayores títulos y mostrando sus cualidades en los partidos decisivos, factores que, según cree, marcan la diferencia en la carrera por el Balón de Oro.

El extremo inglés dijo: "Por eso siempre soñé con jugar en este club, porque todo el mundo ve al Barcelona y podemos competir en todos los frentes por los mayores títulos, y cuando rindes en los grandes partidos, es entonces cuando llegan los premios y todas las cosas a las que aspiras".

Concluyó sus declaraciones asegurando que brillar en los mayores enfrentamientos y competir por los títulos es el camino para cumplir sus ambiciones, en alusión a que el sueño del Balón de Oro no está ligado únicamente al rendimiento individual, sino también a lo que el jugador consigue con su equipo.