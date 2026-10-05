Ahmed Shobeir critica a su hijo Mostafa tras el error catastrófico ante Sudáfrica

Ahmed Shobeir, exguardameta del Al-Ahly, comentó el error de su hijo Mostafa Shobeir, portero de la selección de Egipto, en el partido ante Sudáfrica que disputaron ambas selecciones ayer domingo.

Egipto cayó por un gol a cero, con un claro error de Mostafa Shobeir, quien abandonó su portería y se adelantó a una distancia considerable del área para despejar un balón, pero falló en el intento, lo que permitió al jugador sudafricano Bongokuhle Dithejane arrebatárselo y anotar el gol.

Shobeir afirmó en declaraciones durante el programa "Al-Nazer", emitido por "Canal Al-Nahar": "Sudáfrica marcó un gol a raíz de un grave error del portero Mostafa Shobeir".

Y añadió: "Mahmoud El-Gohary siempre nos enseñaba que el portero es como un piloto, no tienes por qué regatear, debes tomar el balón por encima del delantero, pero hubo un exceso de confianza por parte de Mostafa Shobeir".

Y continuó: "Mostafa quiso regatear al rival tras recibir el balón, y eso no es labor del guardameta, sino que corresponde únicamente a los defensas y a los demás jugadores".

Shobeir concluyó: "Quizás Mostafa haya aprendido la lección, porque el exceso de confianza a veces nos conduce a estos resultados, y sirve de enseñanza para los próximos partidos".

La selección de Egipto disputó durante el parón de septiembre dos partidos en la primera y segunda jornada de la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027, ante Angola y Sudán del Sur.

Egipto empató sin goles con Angola en el encuentro de la primera jornada en El Cairo, y en el partido de la segunda jornada venció a Sudán del Sur por cinco goles a cero en el estadio de Yuba, en Sudán del Sur.