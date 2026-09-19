Todo apunta a que Kylian Mbappé se prepara para recuperar su posición en la banda izquierda en el ataque de la selección francesa, después de que Zinedine Zidane, nuevo entrenador de Francia, insinuara la posibilidad de contar con el capitán del equipo en esa demarcación durante la próxima etapa.

Durante la rueda de prensa que ofreció ayer viernes, Zidane afirmó que le "gusta mucho" la idea de tener a Mbappé en la banda izquierda, señalando al mismo tiempo que el delantero del Real Madrid "puede jugar en las tres posiciones" de la línea de ataque.

¿Qué ofreció Mbappé en la banda izquierda?

Durante las dos últimas temporadas, Mbappé se acostumbró a jugar en la posición de delantero centro, pero cuenta con una larga trayectoria en la banda izquierda con la selección francesa.

Según los datos de "Transfermarkt", Mbappé disputó 32 partidos con Francia en la banda izquierda, de un total de 106 encuentros internacionales, y marcó 21 goles en los partidos que inició en esa posición.

Tras jugar en la banda derecha durante el Mundial de 2018, Mbappé se trasladó a la banda izquierda en el Mundial de Qatar 2022, y condujo a la selección francesa hasta la final, después de marcar 8 goles durante el torneo, mientras Olivier Giroud ocupaba la posición de delantero centro.

Mbappé continuó jugando en la banda izquierda hasta el inicio de la Eurocopa 2024.

Durante el torneo celebrado en Alemania, Didier Deschamps contó con Mbappé en la banda izquierda en dos partidos, entre ellos el enfrentamiento de semifinales ante España, con Randal Kolo Muani en la posición de punta.

A pesar de que Mbappé solo marcó un gol en el torneo, ante Polonia y cuando jugó como delantero centro, su participación en la Eurocopa 2024 se vio afectada por una etapa difícil, especialmente tras sufrir una fractura de nariz.

¿Jugará Dembélé en el centro del ataque?

Se espera que Zidane cuente durante el próximo periodo con el trío formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise en la línea ofensiva.

Cuando se le preguntó a Zidane por las posiciones que ocuparía el trío, respondió: "En sus posiciones".

Y añadió, explicando su idea: "Ya saben, es cuestión de la forma de jugar. Los jugadores pueden jugar en varias posiciones".

Las declaraciones de Zidane abren la puerta a la posibilidad de situar a Dembélé en la posición de delantero centro, un rol al que se ha acostumbrado con el Paris Saint-Germain desde que Luis Enrique lo reubicara.

Dugarry apoya la idea

Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998 y analista de la cadena "RMC", considera que este esquema merece probarse, y afirmó: "Prefiero a Mbappé en la izquierda, y lo más importante, a Dembélé en el centro del ataque. Creo que es una oportunidad".

Y agregó: "Creo que hay algo sobre lo que se puede trabajar. Tendría curiosidad por ver a Dembélé como delantero centro con la selección francesa. Quiero verlo. Y prefiero a Mbappé en la izquierda antes que en la derecha".

A pesar del brillante rendimiento de Dembélé en la posición de delantero centro, Deschamps siguió contando con él en la banda, mientras que otorgó a Mbappé el rol de delantero número 9.

En cuanto a la faceta defensiva del delantero del Real Madrid, Zidane restó importancia al debate en torno a este aspecto, calificándolo de "debate falso".

La etapa de Zidane comenzará oficialmente con la selección francesa en el enfrentamiento ante Turquía el próximo viernes, dentro de la Liga de Naciones de la UEFA, antes de que Francia dispute otros 3 partidos: ante Bélgica a domicilio, y luego ante Italia y Bélgica en casa.