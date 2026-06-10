A solo cuatro pasos... Cristiano persigue a Messi en una carrera histórica

La leyenda argentina Lionel Messi lidera la lista histórica del Mundial, antes de la edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El astro del Inter de Miami es el jugador con más partidos en la historia de la Copa del Mundo: 26 encuentros.

Le siguen el alemán Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23), mientras que su gran rival, Cristiano Ronaldo, suma 22.

También aparecen Diego Maradona, Maldini, Cafu y Schweinsteiger.

Lista de los jugadores con más partidos disputados en el Mundial:

26 partidos: Lionel Messi

25 partidos: Lothar Matthäus

24 partidos: Miroslav Klose

23 partidos: Paolo Maldini

22 partidos: Cristiano Ronaldo

21 partidos: Diego Maradona

21 partidos: Vladislav Zamuda

20 partidos: Cafu

20 partidos: Hugo Lloris

20 partidos: Philipp Lahm

20 partidos: Javier Mascherano

20 partidos: Bastian Schweinsteiger

20 partidos: Gregor Lato

Argentina está en el Grupo 10 con Argelia, Jordania y Austria, y Portugal en el Grupo 11 con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Colombia.