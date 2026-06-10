A solo cuatro pasos... Cristiano persigue a Messi en una carrera histórica

La leyenda argentina Lionel Messi lidera la lista histórica del Mundial, antes de la edición 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.
El astro del Inter de Miami es el jugador con más partidos en la historia de la Copa del Mundo: 26 encuentros.
Le siguen Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23). Cristiano Ronaldo, con 22, completa la lista.
Son los únicos en activo con más de 20 partidos mundialistas.
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En la lista aparecen también estrellas de distintas generaciones como Diego Maradona, Maldini, Cafu y Schweinsteiger.
Lista de los jugadores con más partidos disputados en el Mundial:
- 26 partidos: Lionel Messi
- 25 partidos: Lothar Matthäus
- 24 partidos: Miroslav Klose
- 23 partidos: Paolo Maldini
- 22 partidos: Cristiano Ronaldo
- 21 partidos: Diego Maradona
- 21 partidos: Vladislav Zamuda
- 20 partidos: Cafu
- 20 partidos: Hugo Lloris
- 20 partidos: Philipp Lahm
- 20 partidos: Javier Mascherano
- 20 partidos: Bastian Schweinsteiger
- 20 partidos: Gregor Lato
Argentina está en el Grupo 10 con Argelia, Jordania y Austria, y Portugal en el Grupo 11 con Uzbekistán, República Democrática del Congo y Colombia.