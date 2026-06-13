«A puerta cerrada»: se desvela la gran sorpresa entre Ancelotti y Neymar

Tras semanas de polémica, una llamada entre el entrenador Carlo Ancelotti y Neymar definió su inclusión en la lista de Brasil para el Mundial 2026, aunque con un papel claro: será suplente y no jugará en la fase de grupos, una decisión que el técnico italiano calificó de «inteligencia futbolística».

Según el diario español «AS», que cita fuentes bien informadas, la conversación franca y transparente entre ambas partes tuvo lugar pocos días antes de que Brasil anunciara su lista definitiva de 26 jugadores; Ancelotti fue claro y directo al definir el papel limitado que desempeñaría Neymar en la selección, algo que el jugador aceptó desde el primer día de la concentración.

El exentrenador del Real Madrid conocía la presión deportiva, social y política en un país de 213 millones de habitantes que celebró la convocatoria de Neymar como una fiesta nacional, pese a que sus últimas actuaciones mostraban que está lejos de su mejor forma.

La pentacampeona del mundo debutará este sábado ante Marruecos sin Neymar en el once ni en la banca, y sin posibilidad de jugar la fase de grupos, decisión que Ancelotti ya anticipó al señalar la falta de ritmo del delantero como motivo principal. Debutará este sábado ante Marruecos sin Neymar en el once ni en la fase de grupos, según un plan de Ancelotti que prioriza su estado físico.

Hoy Neymar ya no es imprescindible: se ha convertido en un referente para los jóvenes y ha mostrado un comportamiento ejemplar. Ahora Vinicius Jr. y Raphinha liderarán el ataque, un cambio que las fuentes califican de «merecido».

Neymar llegó con una lesión reciente, suficiente para marginar a cualquier otro, pero Ancelotti lo mantuvo por su experiencia y liderazgo.

Además, informes señalan que su presencia garantiza mayores ingresos publicitarios para la Federación Brasileña y sus patrocinadores, aun cuando no juegue.