A pocas horas de Old Trafford, el fichaje del United se cae

El fichaje del centrocampista brasileño Ederson por el Manchester United se ha cancelado de forma inesperada. El club inglés informó al Atalanta de la anulación del acuerdo preliminar de 35 millones de libras que llevaba más de un mes en pie.

El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó la cancelación total de la operación tras un cambio de planes repentino del United, pese a los informes que indicaban que el jugador se sometería a reconocimientos médicos después de la eliminación de Brasil en el Mundial.

Romano escribió: «El fichaje de Ederson por el Manchester United se ha cancelado y se considera que ha fracasado después de que el Manchester United se lo comunicara al Atalanta», y añadió: «El Atalanta considera que Ederson está al 100 % y acogerá con agrado su regreso, tras el cambio de planes del Manchester United».

El fracaso de la operación supone un revés para las ambiciones del Manchester United de reforzar el centro del campo, sobre todo teniendo en cuenta que el acuerdo preliminar llevaba mucho tiempo en pie, lo que suscita interrogantes sobre los verdaderos motivos que se esconden tras esta repentina marcha atrás.