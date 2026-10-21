Pese a la dura derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la Champions League, Hansi Flick, director técnico del Barcelona, se negó a dejarse arrastrar por el pesimismo, aferrándose al optimismo y a la capacidad de su equipo para corregir el rumbo, en un claro mensaje de desafío a sus críticos, que podrían ver en la derrota un indicio de la dificultad para competir por los títulos esta temporada.









El entrenador alemán lanzó un mensaje llamativo sobre la carrera por los títulos, subrayando que perder un gran encuentro al inicio de la temporada no significa el fin de las aspiraciones, al afirmar: "Los títulos no se deciden en octubre, la Champions League se decidirá en junio".

Flick no ignoró los errores que cometieron sus jugadores ante el conjunto francés, pero al mismo tiempo insistió en la necesidad de fijarse en los aspectos positivos que se mostraron durante el partido, en lugar de reducir el rendimiento al resultado final.

El entrenador del Barcelona dijo en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Tenemos que analizar el partido, pero vi cosas muy buenas, y otras que debemos mejorar. No quiero ser negativo, soy optimista. Fue una buena experiencia, y debemos analizar qué podemos mejorar".

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Flick reconoció que el Barcelona perdió parte de su equilibrio en los últimos minutos, después de que el marcador se pusiera 3-2, lo que dio al Paris Saint-Germain la oportunidad de aprovechar los espacios y ampliar la diferencia a dos goles.

Los errores defensivos, bajo la lupa

El entrenador alemán es consciente de que encajar cuatro goles obliga a revisar el rendimiento defensivo, especialmente en lo relativo a la colocación y las distancias entre los jugadores, detalles que pueden costarle mucho al equipo ante los grandes rivales.

Flick explicó que el Barcelona necesita jugar con mayor tranquilidad y mejorar la conexión entre sus líneas, al afirmar: "Tenemos que jugar con tranquilidad, colocarnos mejor y mantener la conexión entre los jugadores. No debemos dejar grandes distancias entre nosotros, y debemos tener más claro lo que queremos hacer".

Por otro lado, el entrenador elogió el nivel de Joan García, que detuvo varios intentos peligrosos, pese a los cuatro goles que encajó su portería, además de señalar que su equipo generó ocasiones que podría haber aprovechado mejor.

El Barcelona se prepara para enfrentar al Real Madrid el próximo domingo en el Clásico de LaLiga, lo que significa que el equipo está obligado a sacudirse rápidamente los efectos de la derrota ante el Paris.