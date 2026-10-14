La afición del Roma italiano quiso homenajear a su exentrenador, el portugués José Mourinho, actual director técnico del Real Madrid, durante el partido entre ambos equipos en la Liga de Campeones de Europa.

El Real Madrid visitó este miércoles al Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Transcurridos 9 minutos de juego, los aficionados del Roma mostraron imágenes de Mourinho levantando el título de la Liga Europa Conferencia con el equipo, hace cerca de 4 años.

La afición del conjunto italiano también desplegó pancartas en homenaje a Mourinho, en las que se leía: "Quien trae la gloria a Roma, Roma lo honrará para siempre; mientras tus manos consagran el rico botín, el pueblo te concede la gloria eterna".

El técnico portugués dirigió al equipo de la capital italiana entre 2021 y 2024, y conquistó con él un único título, la Liga Europa Conferencia 2022, antes de perder la final de la Liga Europa 2023 ante el Sevilla español.

La Liga Conferencia fue el primer título europeo en la historia del Roma desde su coronación en la Copa de Ferias Europea en 1961.