La plataforma de vídeo china "Migu" ha retirado el partido entre el Racing de Santander y su invitado, el Real Madrid, programado dentro de las competiciones de la jornada 11 de LaLiga, de su parrilla televisiva durante el fin de semana, en un nuevo giro de la crisis desatada en torno a las declaraciones de la estrella francesa Kylian Mbappé sobre el histórico líder chino Mao Zedong, pese a las disculpas del jugador.

"Migu", que cuenta con cerca de 400 millones de suscriptores en China, es una de las plataformas responsables de la retransmisión de los eventos deportivos en el país, incluidos los partidos de la liga española.

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La decisión llega en medio de la escalada de las consecuencias de las declaraciones de Mbappé sobre el fallecido líder chino, y de los pasos dados por China para poner fin a las actividades comerciales vinculadas al jugador, incluida la retransmisión de los partidos en los que participa.

Con base en esta decisión, el enfrentamiento del Real Madrid ante el Racing de Santander, previsto para el próximo domingo en el estadio "El Sardinero", no se retransmitirá en China, lo que podría tener un impacto económico tanto para LaLiga como para el conjunto blanco, según el diario "Mundo Deportivo".

Tormenta china

La crisis comenzó tras la difusión de un fragmento de una entrevista grabada a Mbappé, en el que habló de una imagen satírica en la que su rostro aparecía montado sobre la imagen de una figura política china, y describió a dicha figura como un dictador chino.

Aunque no mencionó a Mao Zedong por su nombre, la imagen se asoció al antiguo líder chino, lo que provocó una amplia indignación en las redes sociales chinas.

Mbappé presentó una disculpa, expresando su pesar por herir los sentimientos de personas en China y fuera de ella. Asimismo, el Real Madrid se disculpó oficialmente ante el pueblo chino, y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, se movió para contener la crisis, pero las disculpas no pusieron fin al conflicto de forma inmediata.

Según informes de prensa, varias empresas chinas, entre ellas el grupo lácteo Mengniu, Shanghai Milkground y Dongpeng Beverage, pusieron fin a sus relaciones comerciales con el jugador, en un giro que amenaza sus ingresos publicitarios y sus oportunidades futuras en el mercado chino.



