9 de 9: el invitado sorpresa deslumbra a Zidane

Leny Yoro no esperaba que su oportunidad internacional llegara tan pronto, pero la lesión de Ibrahima Konaté abrió al defensa del Manchester United una puerta que Zinedine Zidane no dudó en abrir de par en par. Y aunque su convocatoria con la selección francesa ya fue una sorpresa en sí misma, su titularidad ante Bélgica se convirtió en una auténtica prueba que terminó con un mensaje contundente: "Yoro está listo para el nivel internacional".

Yoro fue una de las sorpresas de la última lista de Zidane, tras ser convocado por primera vez a la selección absoluta, antes de pasar de recambio de emergencia a titular por la lesión de Konaté. Y Zidane decidió darle su confianza directamente, alineándolo junto a Maxence Lacroix en el duelo ante Bélgica en el Stade de France.

La tarea no era nada sencilla, especialmente frente a un ataque liderado por Romelu Lukaku, y en un partido de gran importancia en la lucha por el liderato del grupo. Pero el joven defensa no mostró ningún temor, y ofreció una de sus actuaciones más maduras desde el inicio de su carrera internacional.

Yoro mostró una solidez llamativa durante todo el encuentro, y logró ganar los nueve duelos que disputó, cinco de ellos aéreos, para confirmar su capacidad de lidiar con la potencia física y la velocidad en los niveles más altos de la competición.

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Y su brillantez no se limitó al aspecto defensivo, ya que la precisión de sus pases alcanzó el 93%, con un porcentaje de acierto del 89% en el último tercio ofensivo, demostrando su capacidad para construir el juego y avanzar con el balón sin riesgos innecesarios.

Y a pesar de que Francia se vio obligada a remontar durante la mayor parte del partido, Yoro mantuvo su concentración hasta el final, antes de que la selección francesa diera la vuelta al marcador en los últimos minutos y lo cerrara con una gran victoria por 4-1.









Yoro declaró tras el encuentro: "No creo que hubiera podido soñar con algo mejor. Un partido en nuestra casa, con mi familia, y contra Bélgica. Fue un partido fantástico. Tuve la oportunidad de jugar tras la lesión de Ibrahima, y debía mantenerme preparado. Creo que hicimos una concentración muy buena, y hay muchos aspectos positivos".

Por su parte, Zidane elogió al joven defensa, afirmando que la lesión de Konaté empujó al cuerpo técnico a actuar con rapidez. Y dijo: "Hay muchos jugadores en esa posición, y cuando perdimos a Ibrahima Konaté, quisimos de inmediato dar entrada a Leny. Estoy contento por él, porque hizo un gran partido y cumplió su papel a la perfección".

Y en su primera aparición con la selección absoluta, Yoro no se limitó a superar la prueba, sino que se presentó como una opción real en los planes de Zidane, confirmando que su convocatoria no fue un simple premio a un joven talento.

Y lo más importante es que esta aparición llegó en un momento en que Costa de Marfil todavía esperaba convencerle de representar a los Elefantes, convirtiendo la noche del Stade de France en un anuncio temprano de un nuevo talento francés que podría tener un gran futuro con los Bleus.