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Loai Mohamed

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76 años de espera... ¿Romperán Marruecos y Argentina la norma del Mundial?

FEATURES
Francia vs Marruecos
Francia
Marruecos
World Cup
Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
Francia
Marruecos
EE. UU.
Argentina
Suiza

Los europeos dominan los cuartos de final, pero la pareja africano-latina tiene una oportunidad.

Las eliminatorias de cuartos de final del Mundial 2026 muestran un claro dominio europeo: seis selecciones del Viejo Continente avanzaron, junto a Argentina y Marruecos. Aun así, existe la posibilidad de una final sin equipos europeos por primera vez en 76 años.

Los clasificados son Francia, España, Inglaterra, Suiza, Bélgica, Noruega, Argentina y Marruecos.

Es la mayor presencia europea en un Mundial fuera de Europa desde el de Estados Unidos 1994, cuando siete selecciones llegaron a esa fase.

La ironía es que, en aquella ocasión, Brasil ganó el título tras vencer a sus rivales europeos.

En ese torneo superó a Holanda en cuartos, a Suecia en semis y a Italia en la final por penaltis.

World Cup
Francia crest
Francia
FRA
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Marruecos
MAR
World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
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Switzerland
SUI

En las últimas ediciones la presencia europea en cuartos descendió: cuatro selecciones en Brasil 2014, tres en Sudáfrica 2010 y cuatro en Corea-Japón 2002.

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Marruecos y Argentina por caminos separados

Pese a la mayoría europea, el sorteo ha separado a Argentina y Marruecos, lo que les permite soñar con la final si mantienen su ritmo.

Argentina jugará ante Suiza en cuartos y, si avanza, enfrentará al ganador de Inglaterra-Noruega en semis.

Marruecos, por su parte, se medirá a Francia y, si avanza, chocará en semifinales con el ganador de España-Bélgica.

76 años sin una final sin equipos europeos

El Mundial no ha tenido una final sin equipos europeos desde 1950.

En aquella ocasión se usó un formato diferente: los primeros de cada grupo jugaron una fase final que Uruguay ganó tras vencer a Brasil en el Maracaná.

Con el formato actual de eliminatorias, solo hubo una final sin europeos: en 1930, Argentina vs. Uruguay.

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