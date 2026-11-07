3 razones que impiden a Conte dirigir al Al-Ahli saudí

El nombre del italiano Antonio Conte se ha vinculado en los últimos días con el banquillo del Al-Ahli saudí, al considerarse uno de los candidatos para suceder al neerlandés Marino Pusic, junto al portugués Nuno Santo, en medio de los intentos de la directiva del club por resolver el asunto del entrenador tras la caída de los resultados y del nivel.

El Al-Ahli se enfrenta a un dilema económico antes de tomar la decisión de destituir a Pusic, ya que necesita reunir cerca de 7,5 millones de euros, que representan el valor de los compromisos restantes de su contrato, lo que coloca a la directiva ante un gran reto antes de entrar en negociaciones con un entrenador de la talla de Conte, que posee un abultado historial como técnico y experiencias exitosas en los campos europeos.

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Y pese al atractivo del nombre del técnico italiano, hay 3 obstáculos que podrían dificultar su llegada al Al-Ahli en la etapa actual, incluso si ya entra en los cálculos de la directiva.

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Las exigencias económicas y las circunstancias financieras

La contraprestación económica representa uno de los principales escollos para el fichaje de Conte, dado el elevado coste que podría requerir la contratación de un entrenador de su envergadura, ya sea a nivel de salario o del cuerpo técnico que lo acompaña.

Este paso llega en un momento en el que el Al-Ahli afronta grandes compromisos económicos, después de verse obligado a reunir 7,5 millones de euros para rescindir el contrato de Pusic, una cantidad que impone presiones adicionales sobre el presupuesto del club y que complica aún más la idea de asumir un nuevo y cuantioso compromiso financiero, especialmente ante la falta de claridad sobre la voluntad de inyectar inversiones adicionales de gran magnitud durante el periodo actual.

El momento de la contratación y la dificultad de construir el proyecto deportivo

Conte suele preferir asumir la responsabilidad al inicio de la temporada, para disponer del tiempo suficiente para evaluar a los integrantes del equipo, determinar sus necesidades e imponer sus ideas técnicas y tácticas desde la pretemporada, en lugar de recibir un equipo a mitad de temporada e intentar cambiar su rumbo bajo la presión de los partidos y los resultados.

Este factor parece importante en los cálculos del Al-Ahli, que necesita resolver sus problemas deportivos con rapidez, pero que al mismo tiempo no le concede al nuevo entrenador el lujo de empezar desde cero, sobre todo porque el equipo ya ha entrado en las competiciones de la temporada, y cualquier cambio en el estilo de juego o en el dibujo del once requiere tiempo para que aparezcan sus resultados.

La necesidad de claridad en el proyecto y de garantías deportivas

No se trata solo del salario o del momento de la contratación, sino de hasta qué punto el Al-Ahli es capaz de presentar un proyecto deportivo claro que esté a la altura de las aspiraciones de un entrenador de la talla de Conte, que busca una oportunidad en la que se den las condiciones adecuadas para el éxito, y no simplemente asumir la responsabilidad en un club grande.

El técnico italiano necesita conocer la configuración del equipo con el que trabajará y la posibilidad de reforzar las posiciones que considera que necesitan mejora, además de la claridad de las competencias técnicas y la coordinación con la directiva en lo relativo a los fichajes.

Y ante las presiones económicas actuales, el Al-Ahli podría no tener plena capacidad para satisfacer todas sus necesidades, lo que abre la puerta a una divergencia de visiones entre ambas partes antes de llegar a un acuerdo.

Por tanto, el fichaje de Conte no parece depender únicamente de su capacidad técnica o de su gran nombre, sino de hasta qué punto el Al-Ahli esté dispuesto a ofrecer las condiciones que le ayuden a vivir una experiencia exitosa, una ecuación que parece compleja dadas las circunstancias actuales del club.