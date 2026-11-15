3 fracturas en el rostro: grave lesión para una estrella del Wydad

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El fútbol marroquí vivió acontecimientos de distinto signo, después de que Chamseddine Alalli, jugador del Wydad de Casablanca, sufriera una grave lesión que le obligó a pasar por el quirófano, mientras que el Comité Disciplinario de la Liga Nacional de Fútbol Profesional impuso sanciones a dos jugadores del Kawkab de Marrakech, a raíz de una pelea que estalló entre ambos tras el enfrentamiento de los dos equipos en la liga marroquí.

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Shams Eddine El Alali, jugador del Wydad marroquí, se sometió a una operación quirúrgica exitosa tras la fuerte lesión que sufrió en el rostro durante el partido amistoso que enfrentó al conjunto rojo con el Difaâ El Jadida.

El sitio marroquí "Hesport" señaló que la lesión provocó que el joven jugador sufriera tres fracturas en el rostro, lo que obligó a una intervención quirúrgica en tres fases, todas ellas culminadas con éxito, en medio del alivio dentro del entorno del club por haber superado la operación sin complicaciones declaradas.

Se espera que El Alali se ausente de los entrenamientos colectivos del Wydad durante un periodo de hasta dos semanas, antes de iniciar el regreso progresivo al ambiente del equipo, en función de la evolución de su estado de salud y de su respuesta al programa de rehabilitación al que se someterá bajo la supervisión del cuerpo médico.

La lesión representa un golpe considerable para las aspiraciones del joven jugador, hijo del exinternacional marroquí Redouane El Alali, que buscaba aprovechar la etapa actual para demostrar sus capacidades y ganarse un lugar en los planes del cuerpo técnico del conjunto rojo.

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El Alali esperaba continuar trabajando y desarrollándose en las filas del Wydad, pero la lesión le ha obligado a alejarse temporalmente de los entrenamientos y la competición, a la espera de recuperar su forma y volver a los terrenos de juego.

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Se espera que el cuerpo médico del club siga las fases de su recuperación de manera minuciosa, evitando precipitar su regreso para prevenir cualquier complicación que pueda afectar a su futuro deportivo.

Sanciones para dos jugadores del Kawkab de Marrakech tras el altercado

Por otro lado, la Comisión Disciplinaria de la Liga Nacional de Fútbol Profesional emitió sus decisiones sobre los incidentes que se vivieron al final del enfrentamiento entre el Kawkab de Marrakech y el Wydad Deportivo, que terminó con un rifirrafe entre los jugadores del conjunto de Marrakech Amine El Waad y Hamza El Ismaili.

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La comisión decidió suspender a ambos jugadores un partido a cada uno, además de multar a cada jugador con la cantidad de 10.000 dírhams, por el altercado que se produjo entre ellos tras el pitido final del encuentro.

El partido había terminado con victoria del Kawkab de Marrakech sobre el Wydad por 2-1, dentro de las competiciones de la séptima jornada de la Liga Profesional marroquí, en un enfrentamiento que vivió momentos de emoción sobre el terreno de juego, antes de que la tensión se trasladara al final del mismo.

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Las sanciones llegan en un momento importante para el Kawkab de Marrakech, que ofrece resultados positivos en la competición doméstica, pues encabeza la tabla de clasificación con 16 puntos, dos por delante del Wydad Deportivo, tercero con 14 puntos, y a diferencia de goles del club de Mequinez, que ocupa la segunda posición.

De este modo, el Kawkab de Marrakech afronta un desafío adicional que consiste en lidiar con la ausencia de sus jugadores en el próximo partido, a la vez que busca mantener el liderato de la liga y continuar con sus buenos resultados, mientras el Wydad aguarda la recuperación de su jugador lesionado, con la aspiración de reducir la distancia con los equipos de cabeza.