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Loai Mohamed
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264.000 dólares que levantan sospechas: el Balón de Oro recurre a la justicia

H. Kane
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
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La crisis de las apuestas sospechosas vinculadas al Balón de Oro 2026 ha tomado un giro judicial, después de que el grupo Amaury, propietario de la revista "France Football", anunciara el inicio de los trámites para presentar una denuncia judicial que esclarezca las circunstancias de la sospecha de filtración de la clasificación final del premio.

Según informó el diario "Le Parisien" citando al grupo, la medida se produjo tras unas apuestas que despertaron sospechas y que buscaban predecir con exactitud a los ocupantes de los cinco primeros puestos en la clasificación del Balón de Oro, en medio de interrogantes sobre la posibilidad de que informaciones no divulgadas llegaran a algunos apostantes antes de revelarse los resultados.

Los detalles apuntan a que 12 cuentas creadas expresamente para este fin apostaron una cantidad total de 264.000 dólares por el orden correcto de los cinco primeros puestos, encabezados por Harry Kane, por delante de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y Lionel Messi.

De acuerdo con el informe, estas apuestas generaron unos beneficios cercanos a los 179.000 euros, lo que aumentó las sospechas sobre cómo se logró acertar el orden exacto, sin que ello signifique hasta el momento que se haya probado la existencia de una filtración o una manipulación.

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31 oct 2026

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"La integridad del Balón de Oro es una prioridad absoluta"

En un comunicado recogido por el diario "Le Parisien", el grupo Amaury insistió en su compromiso con la integridad del premio, subrayando que la elección del ganador se realiza mediante una votación independiente.

El grupo afirmó: "La integridad del Balón de Oro representa una prioridad absoluta. Queremos recordar que el ganador obtiene el Balón de Oro tras una votación independiente".

El comunicado añadió: "Tratamos con la máxima seriedad las acusaciones relacionadas con la filtración de los resultados y con las apuestas que podrían ser fraudulentas. Se están llevando a cabo investigaciones para verificar los hechos y determinar las posibles responsabilidades".

Las investigaciones realizadas por la plataforma "Upside" revelaron indicios que suscitaron más interrogantes sobre las 12 cuentas; siete de ellas no habían realizado ninguna apuesta con anterioridad, mientras que seis cuentas colocaron sus primeras apuestas apenas 15 minutos después de su creación.

Estos datos siguen siendo objeto de examen e investigación, a la espera de aclarar si las apuestas se basaron en información filtrada o en otros factores, y si existen responsabilidades legales que puedan demostrarse.

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