170 millones de libras esterlinas complican la misión del Manchester United

Parece que los esfuerzos del Manchester United por fichar a Lewis Hall, el lateral izquierdo del Newcastle United, se enfrentan a grandes obstáculos que podrían aplazar la operación un año más, ante la firmeza del Newcastle en aferrarse al jugador y la mejora de la situación financiera del club tras una serie de grandes operaciones durante el mercado de fichajes de verano.

Lewis Hall llamó la atención durante la presentación de la nueva camiseta del Newcastle para los partidos como visitante, después de ser el único jugador cuyas declaraciones se recogieron en el comunicado oficial del club, que lo describió como "aficionado del Newcastle desde pequeño".

Y aunque la aparición de los jugadores en las campañas promocionales no significa necesariamente que continúen en sus clubes, ya que muchos de ellos se han marchado tras participar en este tipo de campañas, los indicios actuales sugieren que Hall se queda en el estadio de St James' Park.

Lewis Hall cuenta con el interés del Manchester United desde hace varios meses, pero las opciones de su traspaso al estadio de Old Trafford parecen ahora mucho menores de lo que eran durante el pasado mes de mayo, según informó el diario inglés "Manchester Evening News".

Esto llega después de que el Newcastle reforzara su posición financiera de forma notable tras la venta de Anthony Gordon al Barcelona por 70 millones de libras esterlinas, y luego el traspaso de Sandro Tonali al Tottenham en una operación cuyo valor alcanzó los 100 millones de libras esterlinas.

El Newcastle no necesita vender más de sus estrellas

Responsables dentro del Newcastle confirmaron, en conversaciones privadas, que el club ya no está obligado a vender a ningún jugador adicional durante el actual periodo de fichajes, después de haber obtenido enormes ingresos económicos de las operaciones recientes.

Y aunque la directiva del Newcastle United no cierra por completo la puerta a estudiar cualquier oferta excepcional, su postura actual consiste en no poner a la venta a ninguna de las estrellas del equipo.

El proyecto del Newcastle se vio sometido este verano a una fuerte sacudida tras perder los servicios de Anthony Gordon y Sandro Tonali, además de que el Arsenal intenta fichar al capitán del equipo, Bruno Guimarães, algo que ha suscitado mucha polémica en torno al futuro del jugador brasileño.

Y en caso de que el Newcastle pierda también a Lewis Hall, eso supondría un nuevo golpe para el proyecto deportivo del club, un escenario que la directiva no parece dispuesta a aceptar en estos momentos.

50 millones de libras esterlinas no serán suficientes

La afición del Manchester United ha manejado que la cifra de 50 millones de libras esterlinas podría bastar para convencer al Newcastle de renunciar a Lewis Hall, pero esa valoración parece alejada de la realidad.

El jugador se incorporó al Newcastle procedente del Chelsea por 35 millones de libras esterlinas, y está vinculado con un contrato que se extiende hasta el verano de 2029, además de ser uno de los talentos ingleses más destacados en la posición de lateral izquierdo. Por ello, la directiva del Newcastle no ve ninguna justificación para aceptar venderlo por esa cantidad.

La situación sería distinta si Lewis Hall mostrara un claro deseo de marcharse o ejerciera presión sobre la directiva de su club para completar su traspaso, pero todos los indicios confirman que no existe ninguna intención por parte del jugador de entrar en un enfrentamiento con su club durante el presente verano. Por esta razón, no se espera que el asunto experimente ningún avance sorpresivo durante las próximas semanas.

El Manchester United ya ha cerrado varias operaciones en el centro del campo, y sigue trabajando en incorporar a un nuevo jugador en esa misma posición. Y a pesar de que el club dispone de un margen económico que permite cerrar operaciones adicionales antes del cierre del mercado de fichajes, destinar cerca de 70 millones de libras esterlinas al fichaje de Lewis Hall supondría una gran presión sobre el presupuesto, lo que hace que completar la operación sea algo sumamente difícil.

El verano de 2027 podría ser el momento adecuado

Las previsiones apuntan a que el Manchester United podría aplazar la idea de fichar a Lewis Hall hasta el verano del próximo año, cuando el jugador ya habrá entrado en los dos últimos años de su contrato, algo que podría brindar al club una mejor oportunidad para negociar con el Newcastle. Además, cualquier temporada decepcionante podría cambiar la postura de Lewis Hall, especialmente si el nivel del equipo cae o fracasa en la lucha por los puestos de arriba.

En cuanto a las opciones actuales, Luke Shaw fue titular en la mayoría de los partidos de la Premier League durante la temporada pasada, y logró ofrecer un rendimiento estable, pero su historial físico genera inquietudes sobre su capacidad para soportar la presión de partidos consecutivos.

En cambio, el equipo cuenta con otras opciones representadas en Patrick Dorgu y Harry Amass. Dorgu mostró una notable evolución cuando jugó en la posición de extremo izquierdo, algo que podría llevar al cuerpo técnico a aprovecharlo ofensivamente, apoyándose también en él como opción en la posición de lateral cuando sea necesario.

En cuanto a Harry Amass, todavía hay interrogantes sobre su grado de preparación para competir de forma regular, además de la incertidumbre que rodea su futuro dentro del equipo. También sigue sobre la mesa la opción de devolver a Marcus Rashford al extremo izquierdo, lo que permitiría a Dorgu jugar en la posición de lateral.

Y ante la firmeza del Newcastle en conservar los servicios de Lewis Hall, y la falta de necesidad del club de vender a sus estrellas, sumado a las limitaciones económicas a las que se enfrenta el Manchester United, las opciones de completar la operación este verano parecen muy limitadas.

Por ello, la solución más realista para la directiva del Manchester United podría ser armarse de paciencia y esperar al próximo verano para reabrir el asunto en unas circunstancias que quizá sean más favorables para todas las partes.