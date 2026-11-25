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Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, ha entrado en una lista histórica de la Liga de Campeones encabezada por el argentino Lionel Messi, leyenda del Barcelona y actual jugador del Inter Miami.

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El Real Madrid remontó el martes por la noche un 0-1 ante el PSV Eindhoven y acabó firmando una contundente victoria por 5-1 en la fase liga de la Liga de Campeones.

Los goles del Real Madrid los marcaron Federico Valverde (50'), Jude Bellingham (60'), Kylian Mbappé (64' y 84') y Vinícius Júnior (87').

Según el diario Mundo Deportivo, el francés Kylian Mbappé (27 años y 339 días) se convirtió, con su primer gol ante el PSV, en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar los 75 goles en la Liga de Campeones, solo por detrás del argentino Lionel Messi, que llegó a esa cifra con 27 años y 169 días.

Lo logró con el tanto del minuto 64, el tercero, que tranquilizó a los jugadores del Real Madrid, que habían ido por detrás en el marcador. Después, marcó tres goles en diez minutos en la segunda parte para completar otra remontada europea (5-1 al final del partido).

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Fede Valverde, capitán del Real Madrid, lo elogió tras el encuentro: «Es un honor tenerlo con nosotros. Es un ejemplo a seguir por su forma de trabajar, de entrenar y por su estilo de vida diario. En el campo nos esforzamos por darle todo lo que podemos para que marque goles y para que gane el Real Madrid».

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El delantero parisino suma 19 goles esta temporada con el Real Madrid: 13 en LaLiga (a un ritmo de un gol por partido) y 6 en la Liga de Campeones, competición en la que ha marcado al menos un tanto en cada uno de los cinco partidos que ha disputado. Además, es el jugador más utilizado por José Mourinho: no se ha perdido ningún partido oficial hasta ahora y nunca ha sido sustituido antes del minuto 80.

Sin embargo, el récord sigue en manos de Lionel Messi, que no solo fue el jugador más joven de la historia en llegar a los 75 goles en la principal competición continental de clubes, sino también el primero en lograrlo, ya que nadie lo había hecho antes.

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Ocurrió el 10 de diciembre de 2014, en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el París Saint-Germain en Barcelona, en el que el gol del argentino desencadenó la remontada de su equipo, que pasó de perder 0-1 a ganar 3-1.

Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del torneo

Después de Messi, y sin contar a Mbappé, otros tres jugadores han alcanzado los 75 goles en la Liga de Campeones, pero lo hicieron con más edad que el argentino.

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La clasificación histórica de goleadores del torneo la encabeza Cristiano Ronaldo con 140 goles, seguido de Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) y Kylian Mbappé (76).

De todos ellos, Messi y Lewandowski necesitaron menos partidos que Mbappé (que disputó ante el PSV su encuentro número 103) para llegar a los 75 goles: 92 en el caso del argentino y 97 en el del polaco. Además, el francés ha marcado en siete partidos consecutivos de la Liga de Campeones y ya suma 26 goles en 29 encuentros desde su llegada al Real Madrid en el verano de 2014.

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Mbappé ya ha batido un récord europeo esta temporada. El 14 de octubre, como titular en la victoria de su equipo por 4-3 ante la Roma, se convirtió en el jugador más joven de la historia (con 27 años y 298 días) en alcanzar los 100 partidos en la Liga de Campeones, superando así la marca de Lionel Messi, que lo hizo con 28 años y 84 días.

El delantero francés debutó en la Liga de Campeones el 27 de septiembre de 2016. El Mónaco recibía al Bayer Leverkusen y Mbappé, que entonces tenía 17 años, entró en el minuto 77 en sustitución de Bakayoko.

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El partido terminó con empate a 1 y Kylian no marcó, pero sí vio puerta en su primer partido como titular después de aquel.