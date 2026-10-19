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«¿Y mi isla?»: Richarlison acusa al candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro de apoderarse de su isla privada
Richarlison lanza impactantes acusaciones por robo de bienes
En una serie de publicaciones incendiarias en las redes sociales, Richarlison ha relatado una insólita batalla legal por una isla privada de su propiedad frente a las costas de Río de Janeiro. El internacional brasileño, cuya carrera se ha estancado recientemente, afirmó que Bolsonaro y sus colaboradores utilizaron su influencia política y el sistema judicial para hacerse con el control del terreno.
Según el jugador, el incidente se produjo después de que se negara a vender la propiedad al senador. Richarlison explicó que había invertido mucho en el lugar entre 2020 y 2021, y que la repentina pérdida de la propiedad le ha llevado a solicitar una intervención judicial urgente durante un periodo electoral de gran trascendencia.
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Richarlison exige justicia
«No quería venderle la isla», declaró el exjugador del Everton en un vídeo compartido con sus millones de seguidores. «Como me negué, estas personas se aprovecharon de la situación en los tribunales». El delantero, que se ha pronunciado a menudo sobre cuestiones sociales de su país, parece decidido a exigir responsabilidades a esta influyente figura política.
El momento de la acusación es especialmente delicado, ya que Brasil se prepara para la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, el 25 de octubre, y el legado del Bolsonaro mayor sigue siendo un tema central del debate nacional. Las afirmaciones del futbolista han añadido un componente surrealista a un clima político ya de por sí tenso.
Las pérdidas económicas en juego son considerables: el jugador del Tottenham asegura haber perdido toda su inversión. «Flavio Bolsonaro y este hombre, Willer Tomaz, fueron allí y tomaron posesión de la isla en 24 horas», afirmó en el vídeo. «Ahí es donde falló la justicia. Que yo sepa, se quedaron con la isla sin pagar ni un céntimo. Invertí allí unos 10 millones de reales (1,4 millones de libras/1,7 millones de dólares) y no he recuperado nada». Esta petición directa de que se investigue el caso pone de manifiesto la frustración del jugador con el proceso judicial en su país.
Bolsonaro tacha las afirmaciones de noticias falsas
La respuesta del entorno de Bolsonaro no se hizo esperar: el senador rechazó las acusaciones y las calificó de campaña de desprestigio. Bolsonaro intervino en los comentarios de un vídeo publicado por Juliette, una popular influencer y cantante brasileña que había criticado las prácticas del candidato de derechas.
El senador calificó las acusaciones de «noticias falsas», lo que provocó una tajante réplica del futbolista. Richarlison respondió a la negativa con una simple pregunta: «¿Y mi isla?». El intercambio público ha cautivado a la sociedad brasileña y ha desviado la atención de los temas habituales de campaña hacia la conducta personal del senador.
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Richarlison, apartado en el Tottenham bajo las órdenes de De Zerbi
Mientras se desarrolla el drama político en Sudamérica, Richarlison también atraviesa un periodo difícil en su carrera profesional en el norte de Londres. El delantero ha quedado completamente apartado del primer equipo por el entrenador Roberto De Zerbi.
Tras no conseguir salir del club durante el mercado de fichajes de verano, quedó fuera de la lista de 25 jugadores del Tottenham para la Premier League de la presente temporada. Esta exclusión de la competición nacional lo ha relegado al equipo sub-21 del club, muy lejos de la condición de fichaje estrella que tuvo en su día en el conjunto de la Premier League.
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