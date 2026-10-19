«No quería venderle la isla», declaró el exjugador del Everton en un vídeo compartido con sus millones de seguidores. «Como me negué, estas personas se aprovecharon de la situación en los tribunales». El delantero, que se ha pronunciado a menudo sobre cuestiones sociales de su país, parece decidido a exigir responsabilidades a esta influyente figura política.

El momento de la acusación es especialmente delicado, ya que Brasil se prepara para la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales, el 25 de octubre, y el legado del Bolsonaro mayor sigue siendo un tema central del debate nacional. Las afirmaciones del futbolista han añadido un componente surrealista a un clima político ya de por sí tenso.

Las pérdidas económicas en juego son considerables: el jugador del Tottenham asegura haber perdido toda su inversión. «Flavio Bolsonaro y este hombre, Willer Tomaz, fueron allí y tomaron posesión de la isla en 24 horas», afirmó en el vídeo. «Ahí es donde falló la justicia. Que yo sepa, se quedaron con la isla sin pagar ni un céntimo. Invertí allí unos 10 millones de reales (1,4 millones de libras/1,7 millones de dólares) y no he recuperado nada». Esta petición directa de que se investigue el caso pone de manifiesto la frustración del jugador con el proceso judicial en su país.



