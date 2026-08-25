Wayne Rooney insta a Michael Carrick a dejar fuera a dos estrellas del Manchester United contra el Ipswich

En declaraciones a The Overlap, Rooney pidió a Carrick que tomara decisiones drásticas después de que el Manchester United sufriera una derrota por 2-0 ante el Hull City. El club controló el 71 por ciento de la posesión, pero tuvo problemas para generar ocasiones claras.

Rooney cree que el planteamiento táctico es solo una parte del problema y afirmó: "Creo que los jugadores tienen que asumir su responsabilidad sobre el campo porque, cuando juegas contra un Hull City o un Ipswich, en el próximo partido, puedes plantearlo como quieras y muchas veces todo se reduce a las decisiones". Insistió en que las elecciones sobre el césped son las que, en última instancia, dictan el resultado.