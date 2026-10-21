Walter Sabatini, histórico director deportivo del fútbol italiano, entrevistado por Tuttosport habla de la crisis de la Juventus y de Luciano Spalletti, a quien tuvo como entrenador en la Roma: «Luciano es un perfeccionista y siempre ha basado su trabajo en la disciplina, la mentalidad y el deseo de superarse. Pero ahora espero que afloje las riendas y rebaje un poquito sus exigencias hacia los futbolistas, porque en este momento no están en condiciones de ofrecer respuestas que se acerquen a la perfección técnico-táctica. En definitiva, debe ser un poco más generoso consigo mismo y con el equipo, simplificando el trabajo y dejando que sus jugadores se guíen más por su instinto. Desactivar, en definitiva, para volver a hacer lo esencial. Massara y Spalletti han caminado a mi lado, les tengo cariño y no acepto la idea de que puedan vivir sufriendo en Turín. Si la Juve los despidiera, echaría por tierra la idea misma de la Juventus».
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Walter Sabatini: «¿Las palabras de Spalletti? Una provocación al equipo»
UNA PROVOCACIÓN
Tras la derrota ante la Lazio, dijo que ya no estaba seguro de que el equipo lo siguiera... «Lo conozco y estoy seguro de que fue una provocación dirigida al equipo. Me parece evidente que los jugadores están de su lado, porque se ve que intentan por todos los medios hacer lo que les pide. Está claro que no lo están consiguiendo, pero sigo convencido de que logrará enderezar a esta Juventus, aunque para ello tenga que pasar por alguna que otra guerra».
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