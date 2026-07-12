Francia se prepara para enfrentar a España el martes, y Mbappé está a punto de hacer historia. Ya es el primer francés en participar en 100 goles internacionales (64 marcados y 36 asistidos). Sus ocho tantos en el torneo lo empatan con Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.

Además de bromear en el hotel, Henry visitó el vestuario tras los cuartos y, aunque elogió la racha, recordó que el trabajo no acaba.

Les dijo: «Ver este entusiasmo es extraordinario. Ojalá dure. Me llena el corazón, pero recordad: solo estamos en semifinales. ¡Es maravilloso, no me malinterpretéis! Pero cuando digo “solo estamos en semifinales”, es porque queremos llegar hasta el final». Con Mbappé en plena forma, el sueño de jugar tres finales seguidas sigue vivo.