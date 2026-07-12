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VÍDEO: Mbappé, sin señales de lesión, bromea con Henry y Olise antes de la semifinal contra España
Mbappé se toma a broma las preocupaciones por su lesión
Las dudas sobre la participación de Mbappé en el Mundial 2026 por lesión se disiparon tras verle bromeando con Thierry Henry en el hotel de la selección. El delantero, de 27 años, rió con Michael Olise y Jean-Philippe Mateta sin mostrar molestias en el tobillo que le obligó a salir en el partido ante Marruecos.
Su buen ánimo refuerza a Didier Deschamps, que busca la tercera final seguida. Mbappé, con 20 goles en su carrera mundialista, ha mostrado un estado de forma sensacional.
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Deschamps explica su retirada en cuartos de final
Las alarmas saltaron cuando Mbappé salió del campo en el minuto 77 con hielo en el tobillo derecho tras la victoria 2-0 sobre Marruecos. Después del partido, Deschamps actualizó su estado. «Kylian tenía un pequeño problema en el tobillo; sentía algo de dolor», explicó el seleccionador. Según Forbes, el jugador confirmó una «lesión leve» pero aseguró estar «perfectamente bien» de cara a la semifinal en Dallas.
- Getty
La historia llama a la puerta del capitán de la selección francesa.
Francia se prepara para enfrentar a España el martes, y Mbappé está a punto de hacer historia. Ya es el primer francés en participar en 100 goles internacionales (64 marcados y 36 asistidos). Sus ocho tantos en el torneo lo empatan con Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.
Además de bromear en el hotel, Henry visitó el vestuario tras los cuartos y, aunque elogió la racha, recordó que el trabajo no acaba.
Les dijo: «Ver este entusiasmo es extraordinario. Ojalá dure. Me llena el corazón, pero recordad: solo estamos en semifinales. ¡Es maravilloso, no me malinterpretéis! Pero cuando digo “solo estamos en semifinales”, es porque queremos llegar hasta el final». Con Mbappé en plena forma, el sueño de jugar tres finales seguidas sigue vivo.
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