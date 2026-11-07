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AS Roma v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: la racha invicta continúa: la Roma devora al Sassuolo

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Roma vs Sassuolo
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La Roma mantuvo su marcha invicta en la Serie A tras arrollar a su invitado, el Sassuolo, por un contundente 3-0, la tarde de este sábado, en los partidos correspondientes a la undécima jornada, para seguir siendo, junto a la Lazio, los dos únicos equipos que no han perdido en la competición esta temporada.

La Roma abrió el marcador en el minuto 27, por medio de Mario Hermoso, y Sebastian Walukiewicz, jugador del Sassuolo, añadió un gol en propia puerta en el minuto 30, antes de que Rodrigo Mora la sentenciara al marcar el tercero en el minuto 58.

La Roma elevó su cuenta a 27 puntos, situándose provisionalmente en el segundo puesto, a un solo punto del líder Lazio, que jugará contra el Nápoles mañana, mientras que el Sassuolo se quedó con 8 puntos en el decimoséptimo lugar.

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  • Dominio temprano de los locales

    Los locales impusieron su dominio y resolvieron el duelo con tres goles, uno de ellos en propia puerta. El Sassuolo comenzó el partido con un intento temprano en el minuto 3, pero el portero de la Roma, Devis Vásquez, detuvo el disparo de Nemanja Matic desde fuera del área.

    Los visitantes respondieron con dos intentos a través de Sebastian Walukiewicz y Jay Idzes en el minuto 4, antes de que la Roma tomara las riendas de la iniciativa ofensiva.

    En el minuto 7, la defensa del Sassuolo despejó un intento de Manu Koné, antes de que el defensa Leonardo Balerdi desperdiciara otra ocasión en el minuto 12. Después, la Roma mantuvo su presión tras un saque de esquina de Rodrigo Mora en el minuto 17 y un remate de cabeza de Bryan Cristante que la defensa despejó en el minuto 18.

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  • 3 minutos bastan para cumplir la misión en la primera mitad

    El primer tanto llegó en el minuto 27, cuando Mario Hermoso disparó con su pierna izquierda desde dentro del área y el balón acabó en la portería del Sassuolo, anunciando el primer gol.

    Tres minutos después, la Roma amplió su ventaja con un gol en propia puerta marcado por error por el defensa del Sassuolo Sebastian Vlahovic.

    Antes del final de la primera parte, la Roma intentó añadir el tercer gol, pero el portero Arijanet Muric detuvo el disparo de Matías Soulé en el minuto 40, mientras que Cristante desperdició una ocasión de cabeza en el minuto 44, de modo que la primera mitad terminó con la Roma por delante por dos goles a cero.

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  • Golpe decisivo: Mora dice la suya

    Con el inicio de la segunda parte, el Sassuolo realizó dos cambios, pero la Roma siguió amenazando su portería: Donyell Malen desperdició dos ocasiones consecutivas en los minutos 48 y 49, antes de que Moldovan atajara su disparo en el minuto 55.

    En el minuto 58, la Roma resolvió prácticamente el encuentro al añadir el tercer gol, después de que Malen aprovechara un ataque organizado y cediera el balón a Rodrigo Mora, que remató con su pierna derecha desde dentro del área.

    Ibrahim Suleiman desperdició una ocasión para el Sassuolo en el minuto 62, mientras que ambos equipos realizaron varios cambios durante la segunda mitad.

    Por su parte, la Roma intensificó sus intentos de ampliar el marcador, y Moldovan atajó un disparo de Niccolò Pisilli en el minuto 79, antes de que Cristante y Baldanzi desperdiciaran otras dos ocasiones.

    En los últimos minutos, el marcador no se movió pese a que la Roma siguió insistiendo, y el partido terminó con la victoria de los locales por tres goles a cero.

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