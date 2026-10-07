Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, recibió regalos especiales por parte de la delegación de Benín antes del amistoso entre ambos equipos, que se disputó con motivo de la despedida de la leyenda de la Albiceleste.
Argentina ganó por tres goles a cero, con Messi marcando el tercer tanto desde el punto de penalti, en su partido de despedida con la selección, la mañana de este miércoles.
El segundo capitán de la selección de Benín, Cebio Dalmeida, se esforzó por hablar en español para ofrecer a la estrella argentina una serie de regalos inesperados que incluyeron una carta firmada por todos los jugadores de Benín, una rosa y una pequeña estatuilla, según el diario argentino Clarín.