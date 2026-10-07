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Vídeo: dirigida a su esposa "para proteger al rey", Benín homenajea a Messi con un regalo africano especial

Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Amistosos
L. Messi
S. D'Almeida
S. Mounie
Argentina
Benín

Una despedida histórica en el Monumental

Lionel Messi, capitán de la selección de Argentina, recibió regalos especiales por parte de la delegación de Benín antes del amistoso entre ambos equipos, que se disputó con motivo de la despedida de la leyenda de la Albiceleste.

Argentina ganó por tres goles a cero, con Messi marcando el tercer tanto desde el punto de penalti, en su partido de despedida con la selección, la mañana de este miércoles.

El segundo capitán de la selección de Benín, Cebio Dalmeida, se esforzó por hablar en español para ofrecer a la estrella argentina una serie de regalos inesperados que incluyeron una carta firmada por todos los jugadores de Benín, una rosa y una pequeña estatuilla, según el diario argentino Clarín.



  • Un significado emocional especial: una estatua histórica

    La estatua, calificada de "extraña" por algunos medios argentinos, no fue un simple obsequio protocolario, sino que encierra un significado emocional especial, ya que representa una réplica a escala del famoso "Monumento de la Amazona" en Cotonú, la capital económica y la mayor ciudad de Benín.



    El monumento rinde homenaje a las "Amazonas de Dahomey", conocidas en su lengua local como "Agojie", el único ejército femenino documentado en el mundo que defendió el antiguo reino africano durante el siglo XIX, convirtiéndose en un símbolo universal de la fuerza, la valentía y la resistencia femenina.

    Pero el detalle más conmovedor fue el verdadero propósito del regalo, pues la estatua no se entregó directamente a Messi, sino a su esposa, Antonela Roccuzzo, que estaba presente en el palco junto a los miembros de la familia. Le entregaron la estatua de esta guardiana histórica para que ella fuera la guerrera encargada de "proteger al rey", según la cultura del país africano.

    La estatua original del Monumento de la Amazona es la obra de arte más famosa de Benín. Fue inaugurada en 2022, mide 30 metros de altura, pesa 150 toneladas y está recubierta de bronce. Fue diseñada por el escultor chino Li Xiangqun, se alza frente al Palacio Presidencial de Benín y es la segunda estatua más alta de África.

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  • Presencia especial del capitán de Benín

    Quien entregó la camiseta de la selección de Benín a Messi fue el jugador del Augsburgo alemán Steve Mounié, capitán principal de la selección de Benín, aunque se perdió el partido por lesión y viajó a Argentina únicamente para acompañar a la delegación de su país en este evento mundial.

    Mounié no es un desconocido para Messi, pues ya se habían enfrentado durante la etapa de la estrella argentina en el Paris Saint-Germain, cuando el delantero beninés defendía los colores del Brest.

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