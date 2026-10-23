Serie A, 7.ª jornada

Torino-Monza 3-2

Goleadores: 39' Fitz-Jim (T), 47' Varela (M), 61' Belghali (T), 73' Vlasic (T), 90'+4' Patterson, en propia puerta (M).





El Torino y el Monza se enfrentaron a las 20:45 en el Estadio Olímpico Grande Torino en el partido adelantado de la séptima jornada de la Serie A, en un momento de gran entusiasmo para ambos equipos.

El Torino de Ignazio Abate logra su tercera victoria consecutiva: tras el 2-1 ante el Udinese y el 3-0 en Parma, esta noche el partido termina 3-2, con goles de Fitz-Jim (su primero en la Serie A), Varela, Belghali y Vlasic, y un autogol de Patterson. El Torino alcanza los 13 puntos y supera a la Juventus.

El Monza de Ivan Juric, ex del Torino, vuelve a encontrar el gol de Gustavo Varela: el delantero del Monza ha marcado nueve goles en ocho partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, y ahora mismo es el máximo goleador del campeonato junto a Raimondo, del Frosinone. Es el cuarto jugador más joven en marcar al menos 7 goles en los primeros siete partidos; el último había sido Umberto Guarnieri en 1939.



