Una recomendación inesperada... Bruno Fernandes propone a su sucesor en el Manchester United

El Manchester United se prepara para un verano ajetreado en el mercado de fichajes, ya que la directiva de los «Diablos Rojos» quiere reforzar la plantilla y preparar el futuro del centro del campo.

Según informa el diario británico «Mirror», el capitán del equipo, el portugués Bruno Fernandes, ha propuesto a un joven jugador de la Premier League como su posible sucesor en Old Trafford.

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