Una misión sumamente difícil: Güler pone a Mourinho en un aprieto

Y a pesar de que no marcó ni asistió en ninguno de los dos goles del Real Madrid ante el equipo húngaro, el jugador turco estuvo presente en los detalles de ambos tantos. En el primer gol, ejecutó un córner largo que llegó a Ceria, quien a su vez la envió a Mario Rivas para que marcara el primer gol.

Y en el segundo gol, Güler dirigió el balón con un toque inteligente con el que colocó a Federico Valverde en una posición ideal, antes de que el centrocampista uruguayo cediera el balón a Carlos Espí, que la alojó en las mallas.

El impacto de Güler no se limitó a la creación de ocasiones, ya que desempeñó un papel importante en la activación del ataque del Real Madrid desde la posición de organizador del juego, un puesto que parece que José Mourinho le reserva durante la pretemporada, después de haber ofrecido en él actuaciones destacadas.

Y con la entrada de Bernardo Silva, Güler se desplazó por un tiempo hacia la banda derecha, pero su posición natural en los planes de Mourinho parece situarse por detrás de los delanteros. Desde allí fue el más influyente en los movimientos del Real Madrid, ya que lanzó el primer balón peligroso del equipo, además de enviar un centro a Endrick que estuvo a punto de convertirse en gol, antes de probar suerte con otros tres disparos, algunos de los cuales terminaron fuera de la portería y otros chocaron con la defensa.

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