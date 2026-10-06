Se dice que los antiguos griegos transformaron el mundo de la superstición hacia la razón y la lógica; y es exactamente lo que hizo Georgios Donis con el combinado de la selección saudí, que durante largos años padeció el complejo de los metros finales y la ausencia del oro.

Con una gran flexibilidad táctica y una personalidad que no conoce la derrota en las finales, el "nieto de los griegos" lideró una revolución silenciosa en las filas de Arabia Saudí, superando todas las dificultades y la presión psicológica para vencer la maldición de los 23 años a través de la puerta de la final de la Copa del Golfo 27. Les presentamos la historia completa del ingeniero griego que reordenó la casa saudí y reescribió la historia con la tinta de los títulos y las glorias perdidas.

La selección saudí no esperó mucho para demostrar que lo ocurrido en el camino hacia la final no fue una casualidad, tras lograr derrotar a los Emiratos por dos goles a cero, sellando así el título de la Copa del Golfo 27 y devolviendo el trofeo a sus vitrinas después de largos años de espera.

La victoria no fue solo una coronación con un título, sino el anuncio del éxito del proyecto de Donis en un tiempo brevísimo, luego de que el técnico griego lograra convertir a una selección que sufría tropiezos en un equipo que sabe cómo gestionar sus partidos y llegar al momento decisivo con firmeza.