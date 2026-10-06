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Traducido por

Una mente griega rompe la maldición: ¿cómo acabó Donis con la sequía de oros de Arabia Saudí?

FEATURES
G. Donis
Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
Grecia
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

Título histórico

Se dice que los antiguos griegos transformaron el mundo de la superstición hacia la razón y la lógica; y es exactamente lo que hizo Georgios Donis con el combinado de la selección saudí, que durante largos años padeció el complejo de los metros finales y la ausencia del oro.

Con una gran flexibilidad táctica y una personalidad que no conoce la derrota en las finales, el "nieto de los griegos" lideró una revolución silenciosa en las filas de Arabia Saudí, superando todas las dificultades y la presión psicológica para vencer la maldición de los 23 años a través de la puerta de la final de la Copa del Golfo 27. Les presentamos la historia completa del ingeniero griego que reordenó la casa saudí y reescribió la historia con la tinta de los títulos y las glorias perdidas.

La selección saudí no esperó mucho para demostrar que lo ocurrido en el camino hacia la final no fue una casualidad, tras lograr derrotar a los Emiratos por dos goles a cero, sellando así el título de la Copa del Golfo 27 y devolviendo el trofeo a sus vitrinas después de largos años de espera.

La victoria no fue solo una coronación con un título, sino el anuncio del éxito del proyecto de Donis en un tiempo brevísimo, luego de que el técnico griego lograra convertir a una selección que sufría tropiezos en un equipo que sabe cómo gestionar sus partidos y llegar al momento decisivo con firmeza.

  • Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Un sistema integral y nuevos descubrimientos

    En un breve periodo de tiempo, Donis logró construir un sistema sólido dentro de la selección saudí, basado en la presión, la posesión y la capacidad de cambiar la forma de jugar en función de la naturaleza del partido y del rival.

    Arabia Saudí dejó de depender de un único esquema táctico y mostró una clara flexibilidad entre más de un sistema, con la capacidad de los jugadores de alternar entre las fases defensivas y ofensivas sin perder el equilibrio.

    Lo más importante es que el técnico griego no se limitó a los nombres conocidos, sino que dio la oportunidad a algunos jugadores que acapararon las miradas en el torneo, con Hamam Al-Hamami a la cabeza, quien dispuso de un espacio real para mostrar sus cualidades, además del regreso de Saleh Abu Al-Shamat a las filas de la selección, lo que permitió al jugador firmar a su vez un gran torneo y confirmar su derecho a estar en los planes de Arabia Saudí durante la próxima etapa.

    Y esa fue una de las señales más destacadas del éxito de Donis, pues el hombre no trató el torneo como una simple estación para la conquista del título, sino que también lo aprovechó para reconfigurar la lista de la selección y descubrir nuevas soluciones sobre las que poder construir en el futuro.

  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    El Buraikan vuelve a su lugar natural

    Entre las decisiones que marcaron una diferencia clara en la Copa del Golfo 27 estuvo la de devolver a Firas Al-Buraikan a su posición original como delantero centro, después de haberse movido por diferentes posiciones en etapas anteriores, para encontrarse de nuevo en el lugar en el que mejor puede rendir.

    Al-Buraikan respondió con rapidez a la confianza de su entrenador y anotó 3 goles durante el torneo, elevando su cuenta a 5 goles con la selección de Arabia Saudí en la edición actual de la Copa del Golfo, convirtiéndose en el segundo máximo goleador de Arabia Saudí de su generación en el torneo, y confirmando que la estabilidad del jugador en su posición natural puede marcar una gran diferencia en su rendimiento ofensivo.

    El valor de Al-Buraikan no estuvo únicamente en los goles, ya que su presencia como delantero centro otorgó a la selección de Arabia Saudí un claro punto de apoyo ofensivo y ayudó a sus compañeros a moverse a su alrededor, lo que dio al sistema de Donis más variedad en el último tercio del campo.

  • Recuperar la confianza antes de la Copa Asiática

    Quizá el logro más importante de Donis más allá del propio trofeo sea devolver la confianza a la afición de la selección saudí tras años de tropiezos y decepciones, pues la coronación puso fin a un largo periodo de espera desde el último título del Golfo que conquistó Arabia Saudí en las ediciones de 2003 y 2004.

    Lee también: Con el francotirador y el guardameta al frente, la selección saudí domina los premios de la Copa del Golfo 27

    Arabia Saudí ya no se conforma solo con llegar a las finales, sino que ha vuelto a conocer el camino hacia el podio de la coronación, algo que puede dar a los jugadores y al cuerpo técnico un enorme impulso moral de cara a los próximos compromisos, especialmente porque la selección se prepara para disputar la próxima Copa de Asia en su territorio y ante su afición.

    De ahí que el título de la Copa del Golfo 27 pueda representar un punto de partida más que el final de una historia, porque Donis cuenta ahora con un sistema que ha ganado un torneo, con nuevos jugadores que han entrado en los planes, con nombres que han recuperado la confianza y con una afición que ha encontrado un nuevo motivo para creer en su selección.

    Y si el técnico griego logró devolver a Arabia Saudí al oro en un breve periodo de tiempo, el mayor desafío será mantener estos logros y desarrollarlos antes de la Copa de Asia en Arabia Saudí, donde las aspiraciones serán mayores y la presión más alta, pero esta vez la selección llegará al torneo portando un nuevo título y una confianza completamente distinta.


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