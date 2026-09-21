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Una herida que no cicatriza: el Madrid aprovecha la polémica arbitral para ocultar su mayor problema

FEATURES
Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
T. Kroos
España

La polémica arbitral tras el derbi madrileño esconde las carencias estructurales en el rendimiento del Real Madrid, que sigue sin encontrar un maestro que dirija el juego.

José Mourinho, entrenador del Real, dedicó gran parte de su rueda de prensa tras la derrota en el derbi a quejarse del arbitraje.

El club blanco también se sumó a la queja a través de su página web, pero mientras el Real Madrid mira al árbitro, con mayor o menor razón, existe un problema mucho más profundo que vuelve a ocultarse.

El diario Sport señaló que resulta difícil no pensar que el Real Madrid lleva más de dos temporadas buscando una solución al problema del organizador del juego, tras la retirada de Toni Kroos.

La retirada de Kroos dejó una herida que no ha cicatrizado en el Bernabéu, y el equipo sigue teniendo dificultades para encontrar a un jugador capaz de organizar el juego, dar calma al conjunto y definir la zona en la que se disputa cada partido. 

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    Fracasa el fichaje de Rodri

    El problema ya se había detectado en la etapa de Carlo Ancelotti, y después tampoco Xabi Alonso logró resolverlo de forma definitiva; ahora ha llegado Mourinho, y llama de nuevo la atención que los dos pivotes titulares para el técnico portugués sigan siendo Tchouameni y Fede Valverde.

    No se trata de cuestionar su nivel, sino de si sus características son las que necesita el equipo, pues no parece que ninguno de los dos sea capaz por sí solo de resolver el problema que el Real Madrid necesita abordar más que cualquier otra cosa.

    El fracaso en el fichaje de Rodri supuso un duro golpe para el Real Madrid en este aspecto, sobre todo porque el club renunció después a buscar a un jugador con características similares. 

    Y ante el Atlético, en una de las primeras pruebas importantes de esta temporada, volvió a quedar de manifiesto que el rival es capaz de controlar el partido durante largos periodos y de tener la posesión del balón con gran facilidad.

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    Mourinho juega con las cartas sobre la mesa

    Y por encima de todo, parece que Mourinho juega con las cartas boca arriba, ya que verse obligado a alinear siempre a tres jugadores como Vinicius, Mbappé y Bellingham impone limitaciones a las alineaciones titulares. Además, la escasa aportación defensiva de los dos primeros obliga al técnico portugués a compensarlo apoyándose en dos jugadores con mayor capacidad de correr y esfuerzo, que son Tchouaméni y Valverde. 

    En cuanto al resto del equipo, debe buscar la manera de lograr el equilibrio ante los problemas estructurales que surgen a causa de la presencia de 3 jugadores cuya participación es intocable.

    Una de las otras grandes contradicciones aparece con Mbappé, en relación con sus cifras excepcionales, y sería absurdo poner en duda su capacidad para marcar goles. Sin embargo, se le puede reprochar al delantero francés que no ejerce con el conjunto merengue el papel de líder que la afición esperaba de él en los grandes partidos.

    Hay una diferencia entre acumular cifras y ser la estrella que decide los partidos importantes y que además lidera al equipo con su personalidad y su rendimiento. En muchas ocasiones, la impresión es que Mbappé se limita a disputar su propio partido, y cuando las cosas se tuercen, no es el líder capaz de levantar el ánimo del equipo y guiarlo para salir de su crisis.

    Ante el Atlético de Madrid, tanto Mbappé como Vinicius desaparecieron por completo: entre los dos no lograron efectuar ni un solo disparo a puerta, perdieron el balón 22 veces y solo dieron 21 pases correctos en campo rival, unas cifras totalmente alejadas de lo que se espera de ellos. 

    En el caso del jugador brasileño, tampoco se puede pasar por alto el factor de la renovación de su contrato este verano a cambio de una elevada suma de dinero, sobre todo teniendo en cuenta que lleva mucho tiempo ausente del escenario.

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    Pérdida de competitividad

    Además, el comportamiento de algunos jugadores no invita al optimismo, pues ya durante las últimas temporadas se ha hablado de la pérdida de esa capacidad competitiva que hacía del Real Madrid un equipo capaz de reaccionar incluso cuando se encontraba en una situación crítica.

    Mourinho llegó con la idea de devolver esa identidad al equipo, pero el derbi volvió a mostrar, una vez más, la imagen de un equipo que encuentra dificultades para reaccionar.

    En base a todo lo anterior, centrar toda la atención en el arbitraje podría resultar peligroso para el proyecto de Mourinho, pues es posible criticar una decisión que consideras que perjudicó a tu equipo y, al mismo tiempo, plantear preguntas difíciles sobre la planificación del proyecto.

    Mourinho llegó para dar vida a un proyecto que mostraba claras señales de agotamiento, pero el Real Madrid actual, hasta ahora, se parece mucho al equipo que se vio durante las dos temporadas anteriores.

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