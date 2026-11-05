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Una decisión que tardó demasiado: los secretos del sorpresivo retiro de Cristiano Ronaldo

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No fue simplemente el final de una trayectoria internacional, sino el momento de la despedida de un hombre cuyo nombre quedó ligado a los más grandes capítulos del fútbol portugués, y que llevó los sueños de su país sobre sus hombros durante más de dos décadas.

Cristiano Ronaldo, acostumbrado a batir récords y a negarse a rendirse ante el paso del tiempo, llegó por fin a la estación de la que tantas veces estuvo cerca, para poner punto final a su recorrido con la camiseta de Portugal a los 41 años, dejando tras de sí un legado difícil de repetir.

Pero detrás de esta sorpresiva decisión se esconde una larga historia de desafíos y cálculos, y quizás razones que aún no han salido a la luz.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    La crisis de Jesus: la chispa que aceleró el final del viaje internacional

    La crisis que estalló entre Cristiano Ronaldo y su compatriota Jorge Jesus, actual seleccionador de Portugal, es uno de los factores más destacados que han ensombrecido el futuro del capitán de la selección, después de que las discrepancias técnicas se convirtieran en un enfrentamiento público que terminó con la salida de la estrella portuguesa de la concentración de su país, antes de anunciar posteriormente su intención de poner fin a su trayectoria internacional tras el actual parón.

    Lee también: ¿Por qué el Al-Ahli saudí dio marcha atrás en la destitución de Pusic?

    La crisis comenzó cuando Jesus mantuvo a Ronaldo en el banquillo durante todo el partido ante Noruega, pese a que el entrenador le había comunicado la posibilidad de que jugara unos 30 minutos, antes de desistir de alinearlo por razones tácticas.

    Ronaldo consideró que su entrenador no había respetado el acuerdo entre ambos, y luego la disputa se agravó después de que Jesus hablara ante los medios de una forma que no coincidía con lo que se había pactado durante una reunión privada entre los dos.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-PORAFP

    La preservación del legado

    El reconocimiento no parece que la decisión de Cristiano Ronaldo de poner fin a su carrera internacional esté ligada únicamente a las recientes disputas, sino que también se vincula a su deseo de preservar la imagen histórica que ha construido con la camiseta de la selección de Portugal a lo largo de más de dos décadas.

    La leyenda portuguesa ha logrado con su país hazañas excepcionales, entre las que destacan la conquista de la Eurocopa 2016 y la Liga de Naciones de la UEFA en dos ocasiones, en 2019 y 2025, y se ha convertido en el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales con 146 goles.

    Al cumplir 41 años, Ronaldo es consciente de que continuar en los terrenos de juego conlleva retos físicos y técnicos cada vez mayores, y quizás no quiera que sus últimos años con la selección se conviertan en una imagen alejada de aquella que el mundo acostumbra a ver en él.

    Por ello, la retirada internacional puede ser para él un intento de poner fin al viaje en el momento que considera oportuno, preservando un legado que resultará difícil de igualar para cualquier jugador.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    ¡Ronaldo se dio cuenta de la verdad!

    Al cumplir los 41 años, Cristiano Ronaldo ya no posee las mismas capacidades físicas que le ayudaron a imponer su dominio durante largos años, y su nivel técnico tampoco mantiene la regularidad y la influencia que acostumbraba a ofrecer en la cumbre de su carrera.

    Y pese a que sigue conservando la capacidad de marcar y marcar la diferencia en algunos partidos, las exigencias de competir al más alto nivel se han vuelto más difíciles con el paso de la edad, algo que podría haberle llevado a reevaluar su futuro internacional.

    Quizás el capitán de Portugal haya comprendido que la próxima etapa no será fácil, y que no podrá aportar lo mismo que solía dar a la selección de su país, especialmente con el aumento del nivel de competencia y la aparición de una nueva generación de jugadores.

    Desde esta perspectiva, su decisión de alejarse de la selección podría ser un intento de poner fin a su trayectoria internacional antes de que su imagen se deteriore aún más, dejando el camino libre a los talentos emergentes para asumir la responsabilidad y continuar escribiendo la historia de Portugal.

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  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ahorrar energía en busca del último sueño

    Cristiano Ronaldo todavía tiene por delante un desafío extraordinario que quiere lograr antes de bajar el telón de su carrera futbolística: alcanzar el gol número 1000, para convertirse en el primer jugador en la historia del fútbol en lograr esta legendaria cifra goleadora.

    Y conforme se acerca a los 42 años, mantener su puesta a punto física y gestionar su esfuerzo se ha vuelto algo más importante, sobre todo porque seguir jugando a un alto nivel le exige manejar con cautela sus capacidades físicas.

    Poner fin a su trayectoria internacional podría ser parte del plan de Cristiano Ronaldo para reservar energías y concentrarse más en sus participaciones con su club, reduciendo las cargas de los viajes y los partidos internacionales, para darse una oportunidad más prolongada de perseguir el sueño de los mil goles.

    Y es que, tras haberlo logrado casi todo con la camiseta de Portugal, parece que la leyenda quiere encaminar lo que resta de su carrera hacia la cifra que podría hacer que su final sea aún más excepcional.

  • FBL-POR-RONALDOAFP

    Una decisión que tardó demasiado

    Se esperaba que Ronaldo pusiera fin a su carrera internacional tras el Mundial de 2022, especialmente después de la eliminación del torneo en los cuartos de final ante Marruecos, en uno de los momentos más difíciles de su trayectoria con la selección de Portugal.

    Sin embargo, la estrella portuguesa se negó a rendirse a la idea del final, e insistió en continuar el camino, convencido de su capacidad de dar más con la camiseta de su país, y en especial de conquistar el título del Mundial de 2026.

    Su decisión de entonces supuso una confirmación de su deseo de aplazar la retirada, lo que dio como fruto que siguiera batiendo récords y contribuyera a la conquista por parte de Portugal del título de la Liga de las Naciones de la UEFA 2025.

    Pero tras años adicionales de entrega, y con su cercanía a cumplir los 42 años, parece que Ronaldo está ya más cerca del convencimiento de que ha llegado el momento de cerrar el capítulo internacional de su carrera, después de haber dado a la selección de su país más de lo que muchos esperaban.

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