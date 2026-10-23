El Real Madrid visita a su eterno rival, el Barcelona, este domingo, en la cumbre de la décima jornada de LaLiga.

El Barça lidera la clasificación de LaLiga con pleno de puntos (27 puntos), a 6 puntos del Real Madrid, tercer clasificado.

El diario As señaló, en un reportaje, que Fede Valverde, la estrella del Real Madrid, ofrece unos niveles deslumbrantes en la posición de lateral derecho, pero su continuidad en ella durante el Clásico sigue siendo un asunto sin resolver.

Al mismo tiempo, esta podría ser la táctica con la que el entrenador José Mourinho intente desbaratar los cálculos de su homólogo en el Barcelona, Hansi Flick.

La decisión que tome Mourinho determinará los movimientos del resto del equipo, y es la clave principal de la alineación. Además de la identidad del segundo central, esta posición sigue siendo motivo de duda en un once en el que ya están resueltas 9 posiciones.

Y es que la mayor parte de la alineación puede repasarse con facilidad, y hay una gran confianza en los nombres que arrancarán el partido.

Thibaut Courtois estará bajo los palos, el portero que ha detenido cerca de 45 disparos de un total de 59. Por delante de él estará Konaté, cuya participación está prácticamente confirmada después de haber descansado ante el Leipzig.

Lo mismo ocurre con Cucurella, que ocupará la posición de lateral izquierdo, y Tchouaméni en el puesto de pivote.

Y en la línea ofensiva, la participación de Bellingham y de Diomande, que ocupará la banda izquierda, parece resuelta, ya que Vinícius Júnior cumplirá el segundo partido de su sanción, y la de Mbappé también está confirmada.