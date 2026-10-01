¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Un shock transcontinental: ¿ha escrito Jesus el final de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr?

FEATURES
Analysis
C. Ronaldo
J. Jesus
Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
Portugal
Dinamarca

¡Golpe tremendo!

La decisión de Jorge Jesus de dejar a Cristiano Ronaldo fuera del once titular de la selección de Portugal no fue un simple cambio técnico pasajero, pues la escena que terminó con el enfado de la estrella portuguesa y su posterior salida de la concentración abrió la puerta a preguntas mucho más grandes que los límites de la selección, especialmente porque Jesus es el mismo hombre que vivió junto a Ronaldo una de las etapas de mayor éxito en el Al Nassr saudí.

Y apenas unos meses después de que ambos celebraran títulos y victorias en Riad, Jesus se convirtió en el entrenador que decide sentar a Ronaldo en el banquillo y luego afirma que la estrella portuguesa no cambiará sus ideas ni sus decisiones.

Y mientras la crisis parece en apariencia vinculada a la selección, su eco podría llegar hasta el Al Nassr, especialmente si la audacia de Jesus se convierte en un precedente del que pueda beneficiarse el actual entrenador del equipo, el australiano Ange Postecoglou.

  • Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Jesús abre la puerta y Cristiano Ronaldo paga el precio

    Lo llamativo de la historia de Jesus es que no trató a Cristiano Ronaldo como un jugador intocable, sino que tomó una decisión técnica clara al mantenerlo en el banquillo, para luego salir a afirmar que ningún jugador puede cambiar sus ideas.

    Este mensaje tiene una connotación importante, porque Cristiano Ronaldo se acostumbró durante muchos años a ser el eje de los proyectos en los que trabajaba, pero Jesus demostró que el nombre y el estatus del jugador no significan necesariamente la garantía de participar, y que el entrenador está dispuesto a tomar una decisión que pueda enfadar a la estrella si la considera adecuada para el equipo.

    Lee también: Un acuerdo que no se cumplió: 4 escenas entre Cristiano Ronaldo y Jesus que desataron la crisis

    Y si esta decisión se dio con Portugal, la pregunta que se impone dentro del Al Nassr es: ¿se ha vuelto más fácil para cualquier entrenador tomar la misma decisión con Cristiano Ronaldo?

    Precisamente aquí el paso dado por Jesus podría ser más peligroso que una simple discrepancia dentro de la selección, porque rompió una barrera psicológica que seguía existiendo en torno a la idea de sentar a Cristiano Ronaldo en el banquillo, y demostró que la decisión es posible si el entrenador tiene la suficiente valentía para asumir sus consecuencias.

  • Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Postecoglou ante la prueba más difícil

    Ange Postecoglou no ha dado hasta ahora la impresión de necesitar iniciar una nueva batalla con Cristiano Ronaldo, pero las circunstancias de la temporada podrían situarlo ante una decisión similar en algún momento, especialmente si la estrella portuguesa sigue ofreciendo rendimientos que no están a la altura de las expectativas.

    Ronaldo no ha aparecido con la imagen esperada hasta el momento con el Al Nassr, ni en el plano local ni en las competiciones asiáticas, lo que convierte su participación de forma permanente en objeto de debate técnico, sobre todo con las diferentes ideas de Postecoglou y las exigencias de su sistema.

    Y si el técnico australiano llega a la convicción de que el equipo necesita otras soluciones en algunos partidos, sentar a Ronaldo en el banquillo no sería una decisión imposible como parecía antes.

    Jesus rompió esa barrera y demostró que el nombre de Ronaldo no concede a su portador una inmunidad total frente a las decisiones técnicas.

    Pero el problema es que una decisión así dentro del Al Nassr no pasaría con la misma calma que podría ocurrir en un partido internacional, porque aquí el asunto está ligado a un contrato enorme, a una estrella mundial y a todo un proyecto construido en torno a su presencia.

  • El banquillo podría encender la explosión

    Si Postecoglou decide dejar a Ronaldo fuera del once titular en más de una ocasión, el asunto podría convertirse rápidamente de una decisión técnica en una verdadera crisis, especialmente si el jugador siente que su papel dentro del equipo empieza a disminuir.

    Ronaldo no necesita muchos preámbulos para expresar su enfado cuando siente que no está convencido de una decisión técnica, y la reciente experiencia con Portugal mostró la magnitud de la tensión que puede generarse cuando el deseo del jugador choca con la visión del entrenador.

    Por eso, sentar a Ronaldo en el banquillo podría ser apenas la primera chispa. Si el jugador acepta la decisión y la asume con profesionalidad, el asunto podría quedar resuelto dentro del campo. Pero si evoluciona hacia un enfrentamiento directo, el Al-Nassr podría encontrarse ante una crisis mayor que la simple ausencia de un jugador del once.

    Y lo más peligroso es que el Al-Nassr no puede simplemente tratar a Ronaldo como un jugador del que se puede prescindir con una decisión rápida, porque su presencia está ligada a un contrato enorme y a un gran proyecto deportivo y comercial, lo que hace que cualquier paso hacia el fin de la relación sea muy complejo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    200 millones de euros: el contrato es el gran obstáculo

    Incluso si el Al-Nassr llegara en algún momento a la decisión de prescindir de Cristiano Ronaldo, el asunto no sería sencillo desde el punto de vista económico. Los informes que circulan apuntan a que la estrella portuguesa percibe un salario anual enorme, cercano a los 200 millones de euros, lo que convierte la rescisión del contrato o el fin de la relación entre ambas partes en un expediente sumamente complicado.

    Por tanto, sentar a Cristiano Ronaldo en el banquillo es una cosa, y terminar su relación con el Al-Nassr es algo completamente distinto. Lo primero es una decisión técnica que el entrenador puede tomar, mientras que lo segundo requiere cálculos económicos, legales y administrativos que podrían hacer el escenario mucho más difícil.

    Y ahí reside la paradoja: Jesus quizá haya abierto la puerta a una idea que nadie se atrevía a plantear con facilidad, la de que Cristiano Ronaldo pueda sentarse en el banquillo si su estado no encaja con la visión del entrenador. Pero convertir esta idea en un final real de la relación de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr requiere mucho más que una decisión técnica.

    Por ello, la crisis de Portugal quizá no sea una simple historia pasajera que trasciende los continentes como parece, sino un momento que ha revelado que podría comenzar una nueva etapa en el trato con Cristiano Ronaldo.

    Y si Postecoglou decide seguir el mismo camino, la pelota estará en el tejado de la estrella portuguesa: o bien responder dentro del campo y volver a imponerse, o bien entrar en un choque que podría poner su futuro con el Al-Nassr ante la mayor prueba desde su llegada a Riad.

UEFA Nations League A
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
Portugal crest
Portugal
POR