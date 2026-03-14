A pesar del descontento por algunas decisiones polémicas en el empate 1-1 ante el Bayer Leverkusen, el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, ha elogiado al árbitro Christian Dingert.
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«Un gran honor»: Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, sorprende con sus elogios hacia el árbitro
«Es cierto que daba la sensación de que todo lo que era dudoso se decidía en nuestra contra», declaró Eberl tras el partido en la zona mixta. Sin embargo, tras hablar con el árbitro, el presidente del Bayern se mostró conciliador: «Acabo de hablar con el árbitro, todo está en orden, ha sido un buen diálogo».
Eberl elogió que Dingert, tras volver a ver las imágenes, hubiera admitido que había expulsado erróneamente al jugador del Bayern Luis Díaz con una tarjeta amarilla-roja por una supuesta simulación, calificándolo de «muy honorable». «Para él estaba claro que era una simulación, pero ahora ha visto las imágenes y dice que no era tarjeta amarilla-roja».
Díaz se había plantado en el área ante el portero del Leverkusen, Janis Blaswich, en el minuto 84 y había caído al suelo. Dingert interpretó la jugada sobre el terreno de juego como una simulación y envió al colombiano a los vestuarios antes de tiempo con una tarjeta amarilla-roja. «No quiero defender aquí que fuera penalti, pero eso no es una simulación ni por asomo», se quejó el centrocampista del Bayern Joshua Kimmich en DAZN. El entrenador Vincent Kompany también protestó: «Nadie en el estadio sabe por qué le sacan doble amarilla».
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¿Tarjeta amarilla-roja para Luis Díaz? Dietmar Hamann aprueba la decisión del árbitro
Por su parte, Dietmar Hamann, un exjugador del Bayern, se puso del lado de Dingert. Para el comentarista de Sky, la decisión del árbitro de considerar la acción de Díaz como una simulación y sancionarlo con una tarjeta amarilla-roja fue «absolutamente comprensible».
Hamann explicó su punto de vista con una tendencia en el fútbol que le molesta: «En los últimos meses, o incluso años, estas simulaciones se han vuelto a colar en el juego, ese dejarse caer y provocar penaltis. Y ya era hora de que se pusiera fin a eso, incluso con una amonestación, aunque sea la segunda y conduzca a una expulsión. Por eso estoy totalmente de acuerdo con el árbitro; para mí, tomó la decisión correcta».
Por otra parte, a Kompany le molestó mucho que ahora no pueda contar con Díaz en el último partido antes del parón internacional. El delantero de 29 años se perderá por sanción el partido en casa contra el Union de Berlín del próximo sábado.
Incluso el gol anulado a Harry Kane enfurece al FC Bayern
La jugada en el área protagonizada por Díaz no fue, ni mucho menos, la única que causó revuelo el sábado por la tarde en el BayArena. Mientras que la tarjeta roja mostrada al delantero del FCB Nicolás Jackson poco antes del descanso fue considerada por todos como justificada, uno de los dos goles anulados al Bayern, en particular, provocó acaloradas discusiones.
A la hora de juego, Harry Kane, que acababa de salir al campo, bloqueó con el codo un lanzamiento largo del portero del Leverkusen, Blaswich. A continuación, Díaz se hizo con el balón en el área del Bayer y se lo pasó a Kane, que solo tenía que empujarlo para marcar el supuesto gol del empate. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el gol fue anulado, ya que Dingert señaló mano de Kane.
Tras el pitido final, Dingert se mantuvo firme en su valoración: «Desde mi posición, al principio no lo percibí. El VAR me recomendó que volviera a ver la perspectiva desde detrás de la portería. Y ahí me di cuenta: el brazo se interpone ligeramente en la trayectoria del disparo. Esto inició la fase de ataque y el Bayern pudo controlar la jugada».
En el Bayern opinaban lo contrario. «Para mí es claramente un gol válido», subrayó Kompany, y el defensa central Jonathan Tag declaró a Sky: «Para mí no es mano. Se gira, el brazo no está lejos del cuerpo. Por eso, para mí no es mano, pero el árbitro lo ha decidido así».
Que el Bayern, tras el temprano gol en contra (Aleix García, minuto 6), se llevara finalmente un punto de Leverkusen se debió al gol de Díaz que supuso el 1-1 definitivo en el minuto 69. Dado que el Borussia Dortmund ganó al mismo tiempo por 2-0 al FC Augsburgo, la ventaja del FCB sobre su principal perseguidor se ha reducido a nueve puntos. No obstante, parece que al Bayern ya casi nadie le podrá quitar el próximo título de liga en las ocho jornadas que quedan.
- AFP
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)