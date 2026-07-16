¿Un genio rebelde o un cazador de títulos? ¿Messi ya ocupa el trono de Maradona?





Maradona ocupa un lugar especial en el corazón de los argentinos. Todos, incluso las leyendas del fútbol como Lionel Messi, hablan de él con orgullo.

Fuera del deporte también se le ve como un héroe, lo que lleva a preguntarse: ¿por qué los argentinos lo adoran tanto?

La clave está en que lo veían como el jugador que representaba al pueblo en la cancha.

Nacido en la pobreza de Villa Fiorito, Buenos Aires, y formado en el querido Boca Juniors, comprendió como nadie el día a día de su gente.

Maradona sufrió como ellos, habló su idioma y coreó sus consignas, convirtiéndose en un mito.

Los argentinos admiraban sus defectos tanto o más que sus virtudes: sus declaraciones agresivas contra la FIFA, sus posturas políticas rebeldes e incluso su adicción a las drogas y su vida caótica fuera del campo.

Todo ello, aunque muchos aficionados del mundo lo criticaron, no mermó el cariño argentino; al contrario, lo convirtió en un hombre de carne y hueso que reflejaba sus desengaños y sus alegrías.