Un escenario imaginario: la retirada de Messi y Ronaldo en un mismo partido

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vieron brillar sus estrellas pocos años después del inicio del tercer milenio, entrando en una feroz competencia que continúa hasta nuestros días, pese a que uno de ellos ha comenzado su quinta década de vida y el otro cierra la cuarta.

A lo largo de casi 20 años de rivalidad, los caminos de ambas estrellas se cruzaron en la Liga española durante 9 años, en los que Ronaldo lideró al Real Madrid para enfrentar el torrente del Barcelona que todo lo arrasaba, con Messi al frente.

Los dos jugadores coincidieron en los podios de premios individuales durante más de 15 años, y concretamente en el trono del Balón de Oro, donde Messi se lo arrebató a Ronaldo en 8 ocasiones, frente a los 5 títulos individuales de la estrella portuguesa.

Ronaldo y Messi dejaron la Liga española en busca de un destino europeo que les compensara por la historia que dejaron en LaLiga, pero terminaron por despedirse del Viejo Continente al completo, para crear una nueva era en las ligas saudí y estadounidense.

A nivel internacional, ambos jugadores sufrieron un rotundo fracaso durante más de 10 años, antes de que Ronaldo rompiera su maleficio al conquistar la "Eurocopa 2016" y después la Liga de Naciones de la UEFA 2019, para que Messi le siguiera y lograra la Copa América 2021.

"La Pulga" asestó el golpe de gracia cuando se coronó con la Copa del Mundo 2022 en Catar, luego la Finalissima en 2023 y la Copa América 2024, antes de que "El Don" cerrara sus títulos internacionales con la Liga de Naciones de la UEFA 2025.