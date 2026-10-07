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cm grafica cristiano ronaldo messi 2026 16 9Getty Images
Traducido por

Un escenario imaginario: la retirada de Messi y Ronaldo en un mismo partido

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portugal
Argentina
Real Madrid
Barcelona
Al Nasr FC
Inter Miami CF
Portugal
Argentina
España
Arabia Saudí
EE. UU.

¿Habría sido posible que ocurriera eso?

En el mundo del fútbol, las trayectorias de algunas estrellas se cruzan en etapas distintas de sus vidas, de modo que una comienza su carrera mientras otra la termina o está a punto de hacerlo, lo que hace que la comparación entre ambas sea sumamente difícil, debido a la diferencia de circunstancias y rivales.

Sin embargo, el primer cuarto del siglo XXI fue testigo de un acontecimiento excepcional, en el que se cruzaron las trayectorias de dos de las mejores estrellas del fútbol de la historia, si es que no son las mejores de todos los tiempos.

  • Messi y Cristiano Ronaldo: un mismo camino

    Lionel Messi y Cristiano Ronaldo vieron brillar sus estrellas pocos años después del inicio del tercer milenio, entrando en una feroz competencia que continúa hasta nuestros días, pese a que uno de ellos ha comenzado su quinta década de vida y el otro cierra la cuarta.

    A lo largo de casi 20 años de rivalidad, los caminos de ambas estrellas se cruzaron en la Liga española durante 9 años, en los que Ronaldo lideró al Real Madrid para enfrentar el torrente del Barcelona que todo lo arrasaba, con Messi al frente.

    Los dos jugadores coincidieron en los podios de premios individuales durante más de 15 años, y concretamente en el trono del Balón de Oro, donde Messi se lo arrebató a Ronaldo en 8 ocasiones, frente a los 5 títulos individuales de la estrella portuguesa.

    Ronaldo y Messi dejaron la Liga española en busca de un destino europeo que les compensara por la historia que dejaron en LaLiga, pero terminaron por despedirse del Viejo Continente al completo, para crear una nueva era en las ligas saudí y estadounidense.

    A nivel internacional, ambos jugadores sufrieron un rotundo fracaso durante más de 10 años, antes de que Ronaldo rompiera su maleficio al conquistar la "Eurocopa 2016" y después la Liga de Naciones de la UEFA 2019, para que Messi le siguiera y lograra la Copa América 2021.

    "La Pulga" asestó el golpe de gracia cuando se coronó con la Copa del Mundo 2022 en Catar, luego la Finalissima en 2023 y la Copa América 2024, antes de que "El Don" cerrara sus títulos internacionales con la Liga de Naciones de la UEFA 2025.

  • La última estación de Messi

    Parecía evidente que la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México cerraría esta trayectoria paralela y entrecruzada a nivel internacional, ya que este Mundial era el último de las dos estrellas en los terrenos de fútbol.

    Con todos reconociendo que la Copa del Mundo 2026 es la última en la carrera de ambas estrellas, podrían haber puesto fin a esta larga rivalidad que los unió con un partido histórico que bajara el telón de sus trayectorias internacionales.

    Messi ya decidió retirarse del fútbol internacional en la primera parada tras el final de la Copa del Mundo 2026, durante el presente mes de octubre, pero esa despedida llegó a través de un partido amistoso contra la selección de Benín.

    Ese final podría haber sido histórico, mediante un único partido en el que se enfrentaran las selecciones de Argentina y Portugal, y que fuera testigo del fin de la trayectoria internacional de dos de los mejores jugadores de la historia.

  • La traición de Jorge Jesús

    Esto era posible, especialmente teniendo en cuenta que algunos informes hablaron del deseo de Cristiano Ronaldo, por su parte, de retirarse del fútbol internacional disputando su último partido con la selección de Portugal, ante Gales, en la Liga de Naciones de la UEFA, en la capital portuguesa, Lisboa.

    Sin embargo, lo que frustró este escenario imaginario desde un principio fue Jorge Jesus, el seleccionador de Portugal, cuando apartó a Cristiano Ronaldo de la idea de retirarse del fútbol internacional y le pidió que continuara su trayectoria con "la Brasil de Europa" hasta más adelante, según declaraciones del "Dios".

    Cristiano Ronaldo afirmó que estaba dispuesto a retirarse del fútbol internacional tras el Mundial, pero fue Jesus quien lo convenció de seguir, antes de incumplir su promesa con él en dos ocasiones, lo que desató la crisis que se produjo entre ambos durante el último periodo.

    Por ello, Cristiano Ronaldo se enfrenta ahora a la posibilidad de haberse retirado efectivamente a nivel internacional, sin que ello haya sido con el partido o de la manera que correspondería a su brillante trayectoria con la selección de Portugal, en medio de su crisis con Jesus.

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  • Obstáculos en el camino

    Pero incluso si eso no hubiera ocurrido, el camino hacia un partido entre Portugal y Argentina no estaba allanado, debido a la Liga de Naciones de la UEFA, cuyos encuentros ocuparon por completo el pasado parón internacional, sin dejar tiempo para disputar otro partido.

    Además, resultaba difícil que uno de los dos, Ronaldo o Messi, jugara su último partido con la selección de su país —el que marcaría su retirada internacional— en el terreno de su rival, ya fuera en Portugal o en Argentina, algo que habría frustrado la idea de celebrar el encuentro.

    Incluso si el partido se hubiera jugado en un estadio neutral e histórico, como Wembley o alguno de los estadios españoles que fueron testigos de su mayor historia, eso habría privado a ambas estrellas de disputar sus últimos partidos internacionales en su propia tierra.