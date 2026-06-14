«Un caso improbable»: el FC Bayern no encuentra comprador para su estrella

Davies renovó en febrero de 2025 hasta 2030 y recibió una prima de decenas de millones. Ahora el club quiere traspasarlo para obtener una buena suma, pero su salario se ha vuelto un obstáculo.

La pasada temporada sufrió varias lesiones que obligaron a Josip Stanisic y Raphael Guerreiro a sustituirlo en el lateral izquierdo. Hace unos días se perdió el debut de Canadá en el Mundial por la misma razón.