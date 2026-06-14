Según la revista «kicker», el alto salario de Davies, de hasta 20 millones de euros al año en el FC Bayern, dificulta su traspaso. Por comparación, Nuno Mendes, otro de los mejores laterales izquierdos, ganaría unos 14 millones en el PSG. «Pocos clubes pagarían tanto a un lateral», añade el medio, por lo que una salida de Davies parece poco probable.
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«Un caso improbable»: el FC Bayern no encuentra comprador para su estrella
Los rumores sobre la salida de Davies surgen porque, según varios medios, el Bayern Múnich fichará a Nathaniel Brown, del Eintracht Fráncfort, por más de 50 millones de euros. Este movimiento le daría al club otro lateral izquierdo que, probablemente, le ganaría el puesto a Davies. El acuerdo está cerca de cerrarse y se formalizará durante el Mundial.
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Alphonso Davies tiene problemas con las lesiones
Davies renovó en febrero de 2025 hasta 2030 y recibió una prima de decenas de millones. Ahora el club quiere traspasarlo para obtener una buena suma, pero su salario se ha vuelto un obstáculo.
La pasada temporada sufrió varias lesiones que obligaron a Josip Stanisic y Raphael Guerreiro a sustituirlo en el lateral izquierdo. Hace unos días se perdió el debut de Canadá en el Mundial por la misma razón.
Las estadísticas de Alphonso Davies en la temporada 2025/26:
Partidos: 23 Minutos jugados: 841 Goles: 1 Asistencias: 5