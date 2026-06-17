Como la primera línea de «El extranjero» de Albert Camus: «Francia jugó hoy. O quizá ayer. No estoy seguro». Pocas frases resumen mejor la situación de la selección francesa en los últimos años. La brecha entre las expectativas que generan sus estrellas y lo que muestran en el campo sigue sorprendiendo. Sobre el papel, Francia parece cada vez más fuerte.

Su talento brota a un ritmo asombroso y las generaciones doradas se entrelazan, de modo que cualquier alineación parece capaz de competir por el título. Ahora, mientras el seleccionador Didier Deschamps se prepara para el Mundial de 2026 —el tercero y último que dirigirá—, el equipo B que presentó en el amistoso contra Colombia en marzo parecía capaz de ser la segunda mejor selección del torneo. Sin embargo, la realidad de Francia bajo Deschamps suele diferir mucho del papel. Pese a dos finales mundialistas consecutivas, Francia suele dar lo mínimo con su enorme talento, más preocupada por el trabajo y la disciplina que por el juego brillante que su plantilla promete.

Así iniciaba su reportaje en The Athletic el periodista James Horncastle tras el Francia-Senegal, y lanzaba una pregunta clave: ¿cómo es posible que tanta calidad, sobre todo en ataque, rinda a veces tan por debajo de su potencial?