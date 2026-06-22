Tuchel derriba y reconstruye... ¿Cómo se deshizo Inglaterra del legado de Southgate?

La mayor diferencia entre ambos entrenadores es el punto de partida a la hora de construir el equipo. Con Southgate, el foco estuvo en aprovechar los mejores talentos de la selección, aunque eso implicara colocarlos en posiciones que no siempre potenciaban sus cualidades. El técnico inglés prefería encontrarles un hueco en la alineación.

En la Eurocopa 2024, por ejemplo, vimos a Phil Foden como extremo izquierdo, a Cole Palmer entre líneas y a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo, aunque esas funciones no siempre se ajustaban a sus características.

Tuchel, en cambio, ha optado por el camino opuesto. El alemán definió primero el sistema táctico y luego eligió a los jugadores capaces de cumplirlo, sin importar su fama. Por eso dejó fuera del Mundial a Foden, Palmer y Alexander-Arnold, prefiriendo futbolistas que se ajustan mejor a su plan.

Morgan Rogers es un ejemplo claro: Tuchel lo convocó por su capacidad táctica, no por su fama.

Así se evidencian dos filosofías opuestas: adaptar el sistema a las estrellas o elegir jugadores que se ajusten al sistema.