Tras la polémica del partido contra Egipto... ¿Perderá España el honor de albergar la final del Mundial de 2030?

Un informe periodístico publicado este miércoles ha revelado que la candidatura de España para albergar la fase final del Mundial de 2030, junto con Marruecos y Portugal, así como la final, se ha visto afectada tras la crisis del partido amistoso contra Egipto.

España empató ayer a cero con Egipto en el partido amistoso disputado como preparación para el Mundial.

Sin embargo, el partido fue escenario de cánticos ofensivos contra el islam, lo que desató una gran polémica. La Federación Española condenó lo ocurrido, al igual que la Federación Egipcia y Lamine Yamal, jugador del Barcelona.

La policía de Cataluña ha abierto una investigación sobre la crisis para esclarecer las circunstancias de los cánticos ofensivos, que han suscitado amplias reacciones en todo el mundo.

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